Clown, proiezioni e musica elettronica per la penultima serata del Tact festival

TRIESTE - In attesa del gran finale, il TACT Festival vi aspetta per una giornata ricca di spettacoli, risate e musica. Il ricreatorio Cobolli di Valmaura ospiterà, sabato 1 luglio, la penultima giornata della decima edizione del festival. Ad aprire le danze sarà lo spettacolo “Woow!” di e con Andrea Bochicchio e Teresa Bruno, per la regia di André Casaca, in scena alle 20.00. Per l’esibizione, una coppia di clown ed il loro bizzarro veicolo in rame e metallo, attraverseranno le strade del Festival e al ricreatorio faranno una pausa. In questa sosta condivideranno un po’ della loro vita, della loro visione del mondo fatta di gioco, danza e magia, per poi partire verso la prossima destinazione a bordo del loro fantastico mezzo. “Woow!” vuole raggiungere tutti con la scelta di una comicità fisica e l’uso del Grammelot, uno spettacolo tout public che si basa sulla meraviglia e la verità della relazione con il pubblico.

Alle ore 21.00 sarà il momento della proiezione del documentario “Sulle Dighe”, con protagonista il rione di Valmaura. Il film, interamente girato nel quartiere, è stato realizzato dai partecipanti alla quarta edizione del laboratorio di cinema del reale a cura di Piccolo Cinema Onirico. Quest’ultimo è un progetto di cinema inclusivo che si affianca a realtà terapeutiche e riabilitative legate al mondo della salute mentale. Attraverso l’approccio innovativo del documentario partecipativo, i partecipanti di ogni laboratorio hanno la possibilità di produrre cortometraggi destinati alla proiezione in sala.

La serata si concluderà poi con il concerto delle Trust The Mask alle ore 22.00, in collaborazione con il Be Heart Festival. Trust the Mask è un duo elettro-pop composto dalla musicista Elisa Dal Bianco e dalla cantante Vittoria Cavedon. Il nome del progetto è un richiamo al concetto dell’identità mutevole, delle mille maschere che l’essere umano indossa quando entra in contatto con “l’altro”. Fin da subito il progetto si definisce sperimentale e sceglie, come approccio compositivo, il campionamento di strumenti etnici, in particolare flauti, aggiungendo in seconda fase elementi di elettronica e voce.

Il TACT Festival è inserito all’interno della rassegna “Trieste Estate fuoricentro” del Comune di Trieste, realizzata a cura del Teatro degli Sterpi con il supporto tecnico di Hangar Teatri. Il festival, organizzato dal CUT di Trieste, ha anche il sostegno della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Pietro Pittini e della Fondazione CRTrieste. Tutti gli eventi sono a entrata gratuita. In caso di maltempo gli eventi saranno annullati. Verrà data comunicazione sul sito del tactfestival.org. Per maggiori informazioni info@hangarteatri.it.