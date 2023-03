Arturo Brachetti, il mago del trasformismo porta 60 personaggi al Rossetti

Arturo Brachetti, maestro del trasformismo, è nuovamente protagonista al Politeama Rossetti il 20 e 21 marzo. In 'Solo' si trasforma in oltre 60 personaggi ma sperimenta anche con ombre cinesi, mimo, sand painting e raggio laser. Lo spettacolo è ospite della Stagione 2022-2023 del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Lo spettacolo è stato "raddoppiato" visti i due sold out dello scorso anno.

A dispetto del titolo, “Solo” è uno spettacolo popolato da una miriade di personaggi: tutti però hanno un solo creatore, il travolgente Arturo Brachetti che instancabile si trasforma, passando dall’uno all’altro con incredibile velocità. I suoi cambi di costume sono registrati nel Guinness dei Primati, imbattuti nel mondo per la loro rapidità (meno di 2 secondi). Durante lo spettacolo il pubblico si divertirà con ben 60 figure, molte delle quali ideate proprio per questo show mentre altre appartengono all’ amato repertorio del re di tutti i trasformisti.

Avviene allora che sul palco appaiano star della musica pop, i protagonisti di alcune favole, personaggi famosi del cinema e delle serie televisive o che ci si addentri in una dimensione strana e magica, che sembra rubata a un quadro di Magritte. Il pubblico vive un continuo crescendo con Arturo Brachetti: oltre ad essere un esempio di trasformismo d’altissimo livello, l’artista intreccia questa volta altre interessanti discipline in cui eccelle.

Arturo Brachetti è acclamato come grande Maestro del trasformismo internazionale: è considerato un mito vivente nel mondo del teatro e della visual performing art. “Appare" in Italia, a Torino, città magica per eccellenza, nel 1957 ma la sua carriera comincia a Parigi, dove ventenne reinventa e riporta in auge l’arte dimenticata di Fregoli, diventando per anni l’attrazione di punta del Paradis Latin. Da qui in poi la sua carriera è inarrestabile, in un crescendo continuo che lo afferma come uno dei pochi artisti italiani di livello internazionale, con una solida notorietà all’estero. A quarant’anni dal debutto di Parigi, Brachetti possiede una “galleria” di oltre 400 personaggi: riesce a interpretarne 100 in una serata. In scena porta la sua vasta esperienza artistica: quick change illusionismo, sand painting, mimo, ombre cinesi, laser... il suo repertorio è in continua evoluzione.

Per biglietti - disponibili sulla data aggiunta e anticipata del 20 marzo - si suggerisce di rivolgersi alla Biglietteria del Politeama Rossetti agli altri consueti punti vendita, o via internet sul sito www.ilrossetti.it. Informazioni anche al numero del Teatro 040.3593511.