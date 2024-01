Thomas Umbaca al Miela, arriva a Trieste il tour del giovane pianista

“Non faccio musica per un luogo, ma forse nemmeno per un preciso contesto sociale, musicale o di qualunque altro tipo. Provo a essere per tutti, di aprirmi”.?Il giovane pianista e compositore Thomas Umbaca presenta per la prima volta dal vivo “UMBAKA” in un tour d’esordio che lo vedrà suonare sui palchi dei teatri più caratteristici ed intimi d’Italia. Il 16 febbraio salirà sul palco del Teatro Miela di Trieste. Info e i biglietti su ponderosa.it e al link in bio. Con il sostegno del MiC dei SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”