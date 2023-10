Teresa Radice e Stefano Turconi presentano "Il Contastorie" alla Zeno Bandini

TRIESTE - Sabato 7 ottobre, alle ore 18:00, la Libreria Antica e Moderna Zeno Bandini ospiterà "Dai velieri del Porto proibito alle vele della Barcolana", un affascinante viaggio letterario che vedrà come protagonisti Teresa Radice e Stefano Turconi e il loro nuovo romanzo a fumetti 'Il Contastorie', edito da Bao Publishing. A sette anni dalla loro ultima visita a Trieste, avvenuta poco dopo l’uscita de 'Il porto proibito', la coppia, questa volta, porterà i lettori tra i colori dell’Amazzonia, tra storie di passione per la lettura e di complicati legami familiari. L'evento segna l’inaugurazione della stagione di incontri e presentazioni organizzati dalla Libreria Zeno Bandini. Seguirà firmacopie. Nel corso dell'evento, sarà inoltre possibile acquistare direttamente in libreria i libri di Radice e Turconi (tra cui, vista la concomitanza dell’evento con la Barcolana, l’edizione d’artista de Il porto proibito).