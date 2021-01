Innovazione aziendale: quattro corsi gratuiti per avviare le Imprese 4.0

Industria 4.0, Business Analytics, Smart Working, Architectural Visualization, Team Management e Advanced 3D: sono questi i nuovi corsi Enaip Fvg finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia sull'innovazione in azienda, tema attuale e importante in quest'epoca di modernizzazione digitale che ha investito e cambiato il mondo del lavoro e le aziende stesse.

Con una durata variabile dalle 20 alle 80 ore, la partecipazione ai corsi è gratuita e si svolgerà nei prossimi mesi in modalità Fad (formazione a distanza). Non sono richiesti requisiti specifici per la partecipazione: i percorsi di formazioni sono aperti a tutti (giovani, adulti, occupati, disoccupati, inoccupati e inattivi). Gli unici requisiti richiesti sono:

essere residenti o domiciliati sul territorio regionale;

avere 18 anni compiuti.

"Le tematiche affrontate riguardano l'innovazione di processo, di prodotto, organizzativa, di marketing e sociale, insieme al cosiddetto modello di Impresa 4.0. Oltre alle lezioni, potranno essere previste attività laboratoriali quali interventi e testimonianze qualificate, sviluppo di casi aziendali, project work".

I corsi disponibili

Ecco, nello specifico, i corsi in partenza ancora disponibili:

Lavoro agile: un’occasione per ri-pensare il lavoro? - Avvio 29/01/2021 - Durata: 20 ore;

Team management in smart working. - Avvio 29/01/2021 - Durata: 80 ore;

Architectural visualization per la presentazione del progetto architettonico. - Avvio 11/02/2021 - Durata: 80 ore;

Advanced 3D per la conservazione e la riqualificazione del patrimonio storico-architettonico. - Avvio da definire - Durata: 80 ore.

Per maggiori informazioni vai alla pagina dedicata di Enaip Fvg.