The musical theatre club: incontri per ragazzi con il tenore triestino Ennio Ficiur

Imparare a esprimersi in pubblico usando la musica, il movimento e la recitazione come mezzi di comunicazione: è questo l’obiettivo dei venti incontri che OperUs Academy propone a ragazzi e ragazze tra i 6 e i 14 anni sotto la guida del tenore triestino Ennio Ficiur, diplomato presso la Royal Central School of Speech and Drama di Londra, che assicura in primo luogo un’esperienza divertente, capace di allenare i partecipanti a riconoscere e manifestare la propria creatività usando e perfezionando anche l’inglese, che tuttavia non è un requisito d’accesso a questa proposta. Al termine delle venti lezioni, che si terranno da marzo a giugno, avrà luogo uno spettacolo presso la Sala Luttazzi.

Open day OperUs

Per iscriversi e saperne di più è in programma un open day sabato 10 febbraio presso la sede di OperUs di via Roma 20, dove poi si svolgeranno gli incontri: prenotazioni all’indirizzo info.operaus@gmail.com.

Un’esperienza analoga viene proposta anche agli adulti attraverso un corso in partenza il mercoledì dalle 18 alle 19.30: le iscrizioni sono ancora aperte.