Disegnare in 3D: sabato il laboratorio gratuito al FabLab

Sabato 19 marzo 2022, dalle 14:30 alle 17:30, al FabLab dell'Urban Center di corso Cavour 2/2 a Trieste, si potrà partecipare ad un laboratorio gratuito organizzato dal Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani per conoscere e utilizzare Fusion 360, un software per disegnare modelli digitali e tridimensionali di oggetti pronti per la stampa in 3D.

Cos'è Fusion 360

Fusion 360 di Autodesk è un software per lo sviluppo di modelli digitali e tridimensionali di oggetti, pronti per la stampa in 3D. Tra gli applicativi di questo genere è uno tra i più usati e apprezzati dai “maker” per via delle sue enormi potenzialità e, al contempo, per la facilità di apprendimento. Durante questo laboratorio verrà presentato e utilizzato questo software, ci si potrà prendere confidenza realizzando progetti concreti, per aiutare l’apprendimento attraverso la pratica.

I progetti realizzati potranno poi essere stampati in 3D.

Come partecipare

Il laboratorio può ospitare un massimo di 7 partecipanti e non è richiesta alcuna competenza pregressa specifica. Per iscriversi bisogna inviare una mail all'indirizzo fablab@urbancentertrieste.it. Ricordiamo infine che è richiesto il super Green Pass ed è obbligatorio l'uso della mascherina.

Fonte Comune di Trieste