Scuole aperte 2020/21: l'offerta formativa di Enaip Fvg per conseguire la qualifica professionale

Scegliere cosa fare dopo le medie non è mai semplice, i percorsi possibili sono essenzialmente due: scegliere un percorso di cinque anni di scuola superiore (scuola secondaria di secondo grado) oppure un percorso triennale di formazione professionale. Frequentando un Liceo, un Istituto tecnico o un Istituto professionale si ottiene un diploma che permette di iscriversi all'università, proseguire con una formazione professionale post diploma o con un'istruzione tecnica superiore (ITS), oppure inserirsi direttamente nel mondo del lavoro. Al contrario, frequentando un corso triennale presso un'Agenzia formativa si consegue una qualifica che consente di iniziare una attività lavorativa oppure proseguire con la formazione professionale post qualifica.

Anche a Trieste, Enaip Fvg, per agevolare la scelta degli studenti, propone dei corsi triennali di qualifica professionale. A tal proposito, sono state organizzate delle giornate per il consueto orientamento annuale rivolto ai ragazzi in uscita dalla scuola media. Il primo si è già svolto, ma sarà comunque possibile partecipare agli altri due incontri che si terranno:

sabato 16 gennaio dalle ore 8.30 alle 12.30;

mercoledì 20 gennaio dalle ore 17.00 alle 19.00.

L'Open Day è l'occasione migliore per raccogliere informazioni sui corsi di istruzione e formazione professionale proposti da Enaip Fvg. Sarà possibile visitare le aule e i laboratori dei Centri e incontrare direttamente gli insegnanti e i tutor che accompagneranno gli allievi durante il loro percorso formativo.

I corsi

I corsi attivi a Trieste sono i seguenti:

Manutentore autovetture e motocicli;

Installatore di impianti domotici e speciali;

Installatore di impianti elettrici civili e industriali;

Addetto alla logistica integrata e alla gestione dei processi di magazzino.

Come leggiamo sul sito, tutti i corsi si sviluppano nell’arco di tre anni, le lezioni sono diurne con frequenza obbligatoria. Durante il percorso formativo sono previsti dei periodi di stage presso aziende legate al percorso di studi intrapreso, grazie alle numerose partnership con imprese del territorio che accrescono le possibilità di futuro inserimento lavorativo. Al termine gli allievi otterranno una Qualifica professionale rilasciata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, valida per espletare l’obbligo scolastico.

Prenotazioni

A causa dell’emergenza Covid-19, è necessario effettuare la prenotazione della visita contattando il recapito 040.3788817 e indicando giorno, data e orario di arrivo (sede Enaip Trieste via dell'Istria, 57).

All’ingresso il personale farà firmare il registro visite, necessario per le misure anti-Covid-19. A tutti i visitatori sarà misurata la temperatura, ed è obbligatorio indossare la mascherina per tutto il tempo della visita.

Per maggiori informazioni vai alla pagina dedicata di Enaip Fvg. Qui la locandina.