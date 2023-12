Rianimazione Cardiopolmonare, una giornata di formazione per gli studenti di Sistiana

Il Centro di Formazione di Asugi della SC Gestione Risorse Umane - Area Giuridica e Formazione ha organizzato martedì 12 dicembre a Sistiana presso la scuola secondaria di primo grado “De Marchesetti” un intervento di sensibilizzazione nell’ambito della campagna “Kids Save Lives” - “Training School Children in Cardiopulmonary Resuscitation Worldwide” promossa da Italian Resuscitation Council.

Gli obiettivi

La dichiarazione “Kids Save Lives” sottolinea l’importanza dell’insegnamento della Rianimazione Cardiopolmonare (RCP) ai ragazzi in età scolastica in tutto il mondo. Questi interventi di sensibilizzazione dedicati agli studenti rientrano anche nelle iniziative previste dall’Art. 10 della Legge 107/2015 “Buona scuola”. Gli istruttori BLSD di Asugi che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento hanno trattato i concetti fondamentali della “Catena della sopravvivenza”, dell’algoritmo da seguire in caso di arresto cardiaco e in caso di ostruzione delle vie aeree.

Gli studenti si sono esercitati attivamente alle manovre di rianimazione nella palestra dell’istituto, imparando la sequenza BLS sul manichino a ritmo di musica. L’intervento di sensibilizzazione si è concluso con la consegna degli attestati a tutti gli studenti.