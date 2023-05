Pacchetto scuola: al via le domande a Trieste

Il Comune di Trieste, Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche informa che da lunedì 8 maggio si aprono i termini per presentare la domanda per il contributo “Pacchetto Scuola”.

"L’Assessorato alle Politiche dell’Educazione e della Famiglia conferma ancora questa importante misura economica a favore delle famiglie. A disposizione - spiega l’assessore comunale Nicole Matteoni - ci sono 200.000 euro per il sostegno delle spese per lo studio dei ragazzi. L’attenzione sul tema del diritto allo studio è sempre alta e si continuerà ad operare in tal senso anche nei prossimi anni. Il Comune di Trieste a fianco delle famiglie".

Come presentare domanda

Dall’8 maggio al 31 luglio 2023 potranno presentare domanda per il Pacchetto Scuola le famiglie in possesso dei seguenti requisiti:

figli che frequenteranno nell'anno scolastico 2023/2024 la classe quinta della scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e il primo biennio della scuola secondaria di secondo grado;

residenza anagrafica nel Comune di Trieste;

Isee non superiore a 10.632,94 euro.

Agli aventi diritto sarà attribuito un sussidio in denaro sulla base della classe di frequenza nell’anno scolastico 2023/24 secondo la Tabella A approvata con

deliberazione giuntale n. 159 dd. 22.04.2021.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online, a partire da lunedì 8 maggio, con accesso informatico al portale https://www.tr iestescuolaonline.it/ attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid 2) e la Carta d'Identità Elettronica (Cie). Per eventuali informazioni telefonare all'Ufficio Diritto allo Studio al numero 040 6754020.