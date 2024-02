UniTS: al via le domande per il programma Erasmus+ Studio 2024/2025

L'Università degli Studi di Trieste informa che è stato pubblicato il nuovo bando Erasmus+ Studio 2024/2025. Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 12.00 del 29 febbraio 2024.

Erasmus+, cos'è e come funziona

Il Programma Erasmus+ KA1 per attività di studio è un programma di mobilità che consente di trascorrere da tre a dodici mesi presso un’Università europea. Durante il soggiorno all'estero si possono frequentare i corsi, sostenere gli esami e ottenerne il riconoscimento da parte dell'Università di appartenenza. Per il supporto alle spese legate al soggiorno all’estero, il programma offre un contributo finanziario, variabile a seconda del Paese di destinazione.

Con lo status di studente Erasmus+ vi è la garanzia dell’esenzione dal pagamento delle tasse d’iscrizione presso l’istituto ospitante (ma non di quelle dell’istituto di provenienza) e il diritto di fruire degli stessi servizi che l’istituto ospitante offre ai suoi studenti.

Erasmus+ è promosso dall'Unione europea nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport per il periodo 2021-2027. Questi ambiti sono fondamentali per favorire lo sviluppo personale e professionale dei cittadini nel rispetto dei valori Ue.

Da quando è stato istituito 36 anni fa, il programma Erasmus+ ha sostenuto 14 milioni di persone in varie attività di mobilità nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. Nel 2024 Erasmus+ continua ad espandersi, apportando cambiamenti positivi a diversi settori e paesaggi. Continuerà ad offrire esperienze transnazionali agli alunni delle scuole, agli studenti dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionale, nonché opportunità ai discenti adulti, agli educatori e al personale, ai giovani nei programmi di apprendimento non formale.

L'obiettivo generale del programma è sostenere, attraverso l'apprendimento permanente, lo sviluppo formativo, professionale e personale degli individui e il campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, in Europa e nel resto del mondo, contribuendo in tal modo alla crescita sostenibile, a posti di lavoro di qualità e alla coesione sociale, nonché alla promozione dell'innovazione e al rafforzamento dell'identità europea e della cittadinanza attiva.

Priorità del programma Erasmus+ sono: inclusione e diversità, trasformazione digitale, ambiente e lotta ai cambiamenti climatici, partecipazione alla vita democratica.

Per contrastare gli effetti dell’inflazione e garantire una più ampia partecipazione, il programma aumenterà i livelli delle borse di mobilità. Per la normativa del Programma Erasmus+ e per avere maggiori dettagli visita il sito web ufficiale del Programma Erasmus+. Per ulteriori informazioni, bando e modulistica clicca qui.

Mobilità

Come già accennato, poiché la mobilità è sempre una caratteristica fondamentale di Erasmus+, il programma offrirà ai partecipanti un livello più elevato di sovvenzioni per la mobilità a partire dal 2024. Ciò avviene nel contesto dell’inflazione e dell’aumento dei livelli dei prezzi che hanno influenzato i partecipanti e l’attuazione del programma.

I viaggi sostenibili diventeranno l’opzione predefinita nel 2024 e il programma offrirà incentivi più forti per coloro che viaggiano in modo sostenibile. I partecipanti saranno incoraggiati a dare priorità ai viaggi ecologici come prima scelta quando pianificano il loro viaggio.

Ma c'è anche un maggiore sostegno ai viaggi non ecologici rispetto al bando precedente. Questo è stato messo in atto per garantire che i partecipanti che vivono in aree remote, isole o con reti ferroviarie insufficienti non siano esclusi da questi miglioramenti.

Infine, vi è un impulso al sostegno individuale per la mobilità degli studenti dell’istruzione superiore intraeuropea. Ciò avverrà attraverso contributi di viaggio estesi nella maggior parte dei paesi.