Amianto, Salvati (Pd): "Più fondi per sensibilizzare cittadini"

"Quali sono le procedure adottate dal Comune per le verifiche periodiche dello stato dell’amianto? E' prevista una misurazione costante dell’aria presso le strutture con presenza di amianto? Le persone che lavorano in ambienti con amianto vengono debitamente istruite sulle misure di protezione e sui corretti comportamenti da adottare in presenza di questo materiale così pericoloso?". Sono alcuni degli interrogativi posti dal consigliere comunale Luca Salvati (Pd) durante la riunione della quarta Commissione del Consiglio comunale di Trieste, dedicata, su richiesta dello stesso esponente dem, alla mappatura degli edifici di proprietà comunale con presenza di amianto.

"La valutazione positiva della mia richiesta di una maggiore informazione dei cittadini - aggiunge Salvati - stimola il Pd a far sì che l'Amministrazione continui a tenere alta e costante l'attenzione sul tema, destinando maggiori fondi che permettano di continuare l’opera di sensibilizzazione della popolazione".