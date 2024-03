Palazzo Carciotti, Barbo (Pd): "Valore più che dimezzato in sei anni"

TRIESTE - “In sei anni il valore di Palazzo Carciotti si ritroverà probabilmente ridotto a meno della metà. C’è da chiedersi che tipo di investitori si potranno far venire per ‘ricostruire’ un pezzo di città come Porto Vecchio, dove i milioni non si misurano a decine ma a centinaia”. Lo ha detto il capogruppo del Pd in Consiglio comunale Giovanni Barbo, in merito alla nuova stima del Palazzo Carciotti, da mettere sul mercato e per cui vi è un’offerta di Generali. Riguardo all'edificio neoclassico, Barbo ha ricordato che “nel 2018 il prezzo a base d'asta era stato fissato in 22 milioni e 700 mila euro, diventati poi poco meno di 15 milioni, per scivolare ora, a quanto si apprende, sotto i 10 milioni, proprio in un momento in cui il mercato immobiliare è in salute, con società straniere che si sono comprate palazzi interi per farne alberghi". Inoltre, “rispetto alla definitiva destinazione d’uso di Palazzo Carciotti, chiediamo al sindaco rassicurazioni sul mantenimento della fruizione pubblica dell’area nobile dell'edificio”. Il capogruppo dem è inoltre tornato a chiedere che "si pianifichi la manutenzione ordinaria e straordinaria di monumenti e immobili di pregio della nostra città. Si guardi dall'altro lato del Canale, allo stato in cui versano le facciate di Palazzo Gopcevich”.