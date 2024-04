Ovovia, Russo "svela" altre carte romane, Bertoli: "Non risultano pareri negativi"

TRIESTE - "Non si buttino via i 62 milioni". Dopo la diffusione dei pareri romani sul tratto orizzontale dell'opera, Francesco Russo torna a parlare di cabinovia e lo fa lanciando l'ennesimo appello al sindaco Roberto Dipiazza e a tutto il centrodestra per ridiscutere il progetto. Tra i documenti presentati oggi 9 aprile spicca quello del 5 febbraio scorso in cui la Soprintendenza speciale per il Pnrr (documento a firma del titolare dell'ufficio, Luigi La Rocca) chiede al Comune di "fornire tempestivi chiarimenti sui motivi per cui non è stata approfondita l'ipotesi di sostituire la tratta dalla cabinovia lungo l'Asse Natura potenziando la viabilità su terra già esistente".

"I triestini non si meritano"

Il riferimento è al tratto che il progetto dovrebbe far passare all'interno del porto vecchio. "Anche gli ultimi documenti dicono che lì non si può costruire l'ovovia" ha affermato il dem e vicepresidente del Consiglio regionale. Documenti che Russo definisce "una sentenza finale. L'idea magari che si aspettino le elezioni per non dover ammettere che l'ovovia è stata un errore e bisogna tornare indietro, è qualcosa che i triestini non si meritano". Il carteggio tra l'amministrazione comunale e Roma è fitto, ma proprio nella Capitale si è recato, lo scorso 28 marzo, ll direttore dei Lavori pubblici, Giulio Bernetti. Il clima dell'incontro romano, la conferma arriva da fonti di palazzo, sarebbe stato sereno.

La risposta del Comune

"Alla richiesta di Roma - fa sapere il Comune - abbiamo risposto con esauriente documentazione e la disponibilità ad un incontro per dare ogni informazione necessaria. La Soprintendenza di Roma ci ha quindi chiamato nella Capitale e in quell'occasione abbiamo fornito ogni elemento per chiarire le scelte tecniche fatte e la mancanza di alternative". Sulla questione è intervenuto, in risposta alle dichiarazioni del dem, anche l'assessore Everest Bertoli. "Ad oggi, a questa amministrazione non risultano pareri negativi. Pertanto, se Russo è in possesso di pareri negativi o ha ricevuto informalmente questa notizia sarebbe curioso sapere quando e da chi le ha ricevute".