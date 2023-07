Cisint, l'opposizione insorge: "Parole razziste, Lega in cerca di visibilità"

TRIESTE - "Le dichiarazioni della sindaca di Monfalcone sarebbero semplicemente ridicole e assurde se non fosse per il fatto che arrivano da una rappresentante delle istituzioni e da una delle figure di spicco del principale partito di maggioranza in Consiglio regionale". Le parole di Anna Maria Cisint, prima cittadina di Monfalcone fanno discutere la politica regionale. Il Patto per l'Autonomia denuncia come "per ottenere un po' di visibilità la Lega nostrana non trova nulla di meglio da fare che continuare a prendersela con le persone immigrate, anche utilizzando motivi futili e pretestuosi come quello dell'abbigliamento in spiaggia".

Per i Cinque Stelle "dichiarazioni come quelle fatte dalla sindaca di Monfalcone possono alimentare tensioni tra la comunità musulmana e il resto dei cittadini", mentre per i Verdi, con la consigliera regionale Serena Pellegrino, "se Cisint ci tiene all'igiene delle acque di Marina Julia si preoccupi degli sversamenti di carburante in mare. Alla sindaca non interessa nulla dei diritti dei lavoratori, italiani e stranieri, nei cantieri Fincantieri e nei relativi subappalti, preferisce fare battaglie ideologiche degne di Stati teocratici come ISIS. In Italia, paese democratico, si può fare il bagno come si vuole. Se non le va bene, cambi paese".

"Anziché affrontare problemi reali, come quelli che attanagliano la sanità monfalconese, il sindaco Cisint distoglie attaccando gli stranieri, in particolare chi al mare ci va come ci andavano le nostre nonne fino a metà Novecento", queste le parole invece utilizzate dal capogruppo del Partito democratico in Consiglio regionale, Diego Moretti.