Consiglio comunale, Panteca: “Bilancio positivo, diminuite le spese”

TRIESTE - Un “bilancio positivo” per il consiglio comunale del 2023, che “ha portato avanti tutti i lavori che sono arrivati in questa sala con molta professionalità”. Lo dichiara il presidente del consiglio comunale Francesco Panteca, che si dichiara “soddisfatto di come il consiglio ha portato avanti questi lavori”. In una conferenza stampa, tenutasi in mattinata nell’aula del Consiglio, Panteca ha spiegato come la spesa sia diminuita negli ultimi tre anni, anche a causa del cambio di retribuzione dei consiglieri, dai gettoni di presenza a un importo fisso con una penale calcolata in base alle assenze. In particolare, la spesa per il 2021 è stata di 543mila euro, nel 2022 503mila, nel 2023 484mila.

Le sedute nel 2023 sono state 23, un numero “costante”, ha dichiarato il presidente, rispetto alle 26 del 2021 e 2022. Per quanto riguarda le commissioni ci sono state 137 sedute nel 2021, poi uno sbalzo nel 2022 (186 sedute) con l’insediamento del nuovo consiglio, seguito da un riassestamento a 137 nel 2023. La commissione che ha lavorato di più è stata la capigruppo, che ogni settimana si riunisce una media di 25 - 41 ore mensili. “Quest’anno la delibera più importante è stata quella sul bilancio, il poter dare tutti i servizi ai cittadini ai primi di gennaio è una grande impresa”, ha concluso Panteca. Altre delibere importanti e laboriose sono state la nomina della consulta dei migranti in gennaio, l’approvazione del piano regolatore per il Porto Vecchio, la delibera per il cambiamento da Imu a Ilia e il progetto della Cttadella dello Sport. E’ stata poi ricordata la futura digitalizzazione del Consiglio, con l’informatizzazione della sala prevista entro fine gennaio.