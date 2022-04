Il Consiglio Comunale torna in presenza dopo due anni: la seduta è fissata per domani, lunedì 11 aprile, alle ore 15. Una decisione in linea con la fine dello stato di emergenza e delle misure straordinarie. Una nota del Comune spiega che dall'aprile del 2020 il Consiglio ha continuato a riunirsi e lavorare "rispettando i criteri di trasparenza, tracciabilità, pubblicità. Sono stati utilizzati sistemi idonei a consentire l’identificazione certa dei partecipanti, il regolare svolgimento delle sedute, la garanzia della funzione e delle prerogative degli amministratori e del Segretario Generale".

"Per molti consiglieri - continua il comunicato - questa seduta costituisce la prima in Aula. Per tale motivo, e anche per naturali ragioni di prudenza e precauzione, è stato unanimemente manifestato di limitare il tempo di permanenza in Aula affrontando le tematiche più urgenti e differendo ad altra seduta questioni meno impellenti, senza pubblico con presenza della sola stampa in quanto la pubblicità della seduta viene assicurata dalla trasmissione Streaming".