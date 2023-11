M5S: Elena Danielis è la nuova coordinatrice regionale

TRIESTE - Elena Danielis è la nuova coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle, a Paolo Menis va invece la coordinazione provinciale di Trieste. Lo conferma in una nota la stessa Danielis, già consigliera comunale a Trieste: "Sono onorata per il nuovo incarico ricevuto dal presidente Giuseppe Conte, conto di continuare il lavoro svolto brillantemente da Luca Sut e di mettermi al servizio del Movimento regionale per far sentire la nostra presenza con un'opposizione intelligente e propositiva".

Così Menis: "Comincia una nuova avventura, non sicuramente semplice ma con la consapevolezza di far parte di un gruppo locale che sta lavorando molto bene. Grazie al presidente Giuseppe Conte per la fiducia e un grosso in bocca al lupo a Elena Danielis alla quale spetta un impegno importante in vista delle elezioni comunali ed europee del 2024".