L'assessore si rade e mostra il dito medio durante il Consiglio Comunale di Muggia

L'assessore Tullio Pantaleo si rade durante la seduta online del Consiglio comunale di Muggia e quando viene ripreso dal cosigliere Riccardo Bensi (Pd) risponde con un gestaccio. Il tutto in diretta su Youtube. Lo riportano i post della lista Bussani e del Pd su Facebook, postando una schermata in cui si distingue l'assessore esterno con delega al verde pubblico con il dito medio in evidenza. Per la lista Bussani si tratta di un "gesto inqualificabile, senza un se e senza un ma. Ci riteniamo profondamente offesi da ciò che è successo in sede del Consiglio Comunale. Questo tipo di comportamenti vanno assolutamente condannati e qui non c'è politica che tenga".