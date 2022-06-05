Elezioni a Duino Aurisina, tutti i nomi dei candidati
Tra una settimana si vota nel comune carsico. La sfida è quella tra la sindaca uscente Daniela Pallotta e il candidato della sinistra Igor Gabrovec. In mezzo, la voglia dei singoli candidati di entrare in consiglio comunale
Ecco tutti i candidati alle amministrative per l'elezione del sindaco di Duino Aurisina-Devin Nabrezina, suddivisi per partiti politici.
Per il Golfo za Zaliv - Verdi Zeleni
- VLADIMIRO MERVIC
- LORENZO CELIC
- STEFANO SACHER
- ERIKA SARDOC
- MASCIA TULLIANI
- ENRICO PIETROBELLI
- ROSSANO BIBALO
- EVA TINTA
- VALTER RIDOLFI
- TALINA BELLINI
- ALBERTO PISANI
- GIULIA GIORGI
- DANILO ANTONI
- STEFANO BEARZI
- GIACOMO PARONUZZI
- FULVIO ZOLLIA
Partito democratico
- MICHELE GANGALE
- PAOLA CARBONI
- IGOR TOMASETIG
- LUCIANA BOSCHIN
- SANDI PAULINA
- ANTJE GRUDEN
- MITJA PETELIN
- CINZIA SCHERIANI
- SERGIO TIMACO
- GABRIELLA CAHARIJA
- ROBERTO DECARLI
Rifondazione comunista
- ANDREA ANDOLINA
- MADDALENA BENEDETTI
- GIANFRANCO BOCCIA
- CRISTIAN BUSETTI
- DANIELE DOVENNA
- TATJANA KOBAU in SEDMAK
- ELENA LEGISA
- PRIMOZ ROGELJA
- EMANUELE SICHENZE
- SASA SOSIC in SIRCA
- BRUNO VENTURINI
- DEMETRA VOLARI
- GIORGIO ZACCARIA
Squadra in comune Zdruzena ekipa
- VUOKKO ANTONINI
- ALDO CHIARADIA
- MARJANKA BAN
- EDVIN FORCIC
- IRENE BLASIG
- KEVIN KOCJANCIC
- MARIA ANTONELLA CELEA
- SAMUELE LAURITANO
- GABRIELLA CHIRIACO'
- ALFRED FETOU MBENGUE
- TANJA PERIC
- NIKO PERTOT
- JASNA SIMONETA
- ANGELO PETRONE
- MARTINA SVETLIC
- JAKOB TERCON
Noi con Duino Aurisina
- ALFIO ASERO
- MARIA CRISTINA MUROLO
- GIULIO FONDA
- ALESSANDRA PERNIC
- ALESSANDRO CHIURCO
- SILVIA BUSICO
- CHIARA BELLETICH
- SIMONETTA MASTROFILIPPO
- WALY MBENGUE
- SELINA DEGRASSI
- GIOVANNI ARCIPRETE
- NICOLETTA STAGNI
- LARIA RICATTI
- GIORGIO VERSI
- JOEL CEREDON
Lista Pallotta
- STEFANO BATTISTA
- GIORGIO BIASIOL
- ELIANA BON
- MARA BONIFACIO
- EMANUELE COZZUTTO
- GIOVANNI CRUPI
- ROBERTO DELL'OSTE
- SERGIO FERMO
- PAOLO FILLINI
- ARIELLA KRANJEC
- ALBERTO LEGHISSA
- PAOLO PARMEGIANI
- GIULIANO PESEL
- TATIANA PIPAN
- ENEA SAVINI
- IVANA VOBORNIK
Lega
- WALTER PERTOT
- VALENTINA BANCO
- MARCO ABRAMI
- DANIELA DEL MONACO
- GABRIELLA DONNA
- GIORGIO DRAGAN
- MASSIMO DURATORRE
- ANTONINO GIUFFRIDA
- DAVIDE GRECO
- ANTONIO MARTELLINI
- BOJAN PETKOVIC
- MASSIMILIANO ROSSIN
- ANGELINA TORCHETTI (indipendente)
- PATRIZIA VARDABASSO
- SUSANNA ZORZUT
Alleanza per Duino Aurisina
- MASSIMO ROMITA
- CHIARA PUNTAR
- SERGIO MILOS
- MATEJA PERNARCICH
- ALESSANDRA ARCANGELI
- SARA BEARZI
- DANILO BERGAMASCO
- CLAUDIA BOGNOLO
- WALTER BORTOLUTTI
- VALIA CAPUTO
- ALESSANDRO CATALANI
- LUIGI CLON
- FRANCESCA DEL NEGRO
- NICOLA GUARINO
- ALBERTO MARROCCO
- DONATELLA PROSS
Forza Italia
- LORENZO PIPAN
- ANNALISA D'ERRICO
- ELENA BONIN
- SIMONA BURLA
- ANDREA CRAIEVICH
- MASSIMO LINCI
- IRENE LOPREIATO
- GIACOMO MANIA'
- MARCO MAZZOLI
- ROBERTO MADEDDU
- SILVIO PAHOR
- ALICE POIANI
- GIORGIO PROSS
- ANGELO PIO QUITADAMO
- ELISA SPADARO
- ELISABETTA ZANOLLA