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Verso il voto / Duino-Aurisina

Elezioni a Duino Aurisina, tutti i nomi dei candidati

Tra una settimana si vota nel comune carsico. La sfida è quella tra la sindaca uscente Daniela Pallotta e il candidato della sinistra Igor Gabrovec. In mezzo, la voglia dei singoli candidati di entrare in consiglio comunale

Redazione 05 giugno 2022 12:07

Ecco tutti i candidati alle amministrative per l'elezione del sindaco di Duino Aurisina-Devin Nabrezina, suddivisi per partiti politici. 

Per il Golfo za Zaliv - Verdi Zeleni

  • VLADIMIRO MERVIC
  • LORENZO CELIC
  • STEFANO SACHER
  • ERIKA SARDOC
  • MASCIA TULLIANI
  • ENRICO PIETROBELLI
  • ROSSANO BIBALO
  • EVA TINTA
  • VALTER RIDOLFI
  • TALINA BELLINI
  • ALBERTO PISANI
  • GIULIA GIORGI
  • DANILO ANTONI
  • STEFANO BEARZI
  • GIACOMO PARONUZZI
  • FULVIO ZOLLIA

Partito democratico

  • MICHELE GANGALE
  • PAOLA CARBONI
  • IGOR TOMASETIG
  • LUCIANA BOSCHIN
  • SANDI PAULINA
  • ANTJE GRUDEN
  • MITJA PETELIN
  • CINZIA SCHERIANI
  • SERGIO TIMACO
  • GABRIELLA CAHARIJA
  • ROBERTO DECARLI

Rifondazione comunista

  • ANDREA ANDOLINA
  • MADDALENA BENEDETTI
  • GIANFRANCO BOCCIA
  • CRISTIAN BUSETTI
  • DANIELE DOVENNA
  • TATJANA KOBAU in SEDMAK
  • ELENA LEGISA
  • PRIMOZ ROGELJA
  • EMANUELE SICHENZE
  • SASA SOSIC in SIRCA
  • BRUNO VENTURINI
  • DEMETRA VOLARI
  • GIORGIO ZACCARIA

Squadra in comune Zdruzena ekipa

  • VUOKKO ANTONINI
  • ALDO CHIARADIA
  • MARJANKA BAN
  • EDVIN FORCIC
  • IRENE BLASIG
  • KEVIN KOCJANCIC
  • MARIA ANTONELLA CELEA
  • SAMUELE LAURITANO
  • GABRIELLA CHIRIACO'
  • ALFRED FETOU MBENGUE
  • TANJA PERIC
  • NIKO PERTOT
  • JASNA SIMONETA
  • ANGELO PETRONE
  • MARTINA SVETLIC
  • JAKOB TERCON

Noi con Duino Aurisina

  • ALFIO ASERO
  • MARIA CRISTINA MUROLO
  • GIULIO FONDA
  • ALESSANDRA PERNIC
  • ALESSANDRO CHIURCO
  • SILVIA BUSICO
  • CHIARA BELLETICH
  • SIMONETTA MASTROFILIPPO
  • WALY MBENGUE
  • SELINA DEGRASSI
  • GIOVANNI ARCIPRETE
  • NICOLETTA STAGNI
  • LARIA RICATTI
  • GIORGIO VERSI
  • JOEL CEREDON

Lista Pallotta

  • STEFANO BATTISTA
  • GIORGIO BIASIOL
  • ELIANA BON
  • MARA BONIFACIO
  • EMANUELE COZZUTTO
  • GIOVANNI CRUPI
  • ROBERTO DELL'OSTE
  • SERGIO FERMO
  • PAOLO FILLINI
  • ARIELLA KRANJEC
  • ALBERTO LEGHISSA
  • PAOLO PARMEGIANI
  • GIULIANO PESEL
  • TATIANA PIPAN
  • ENEA SAVINI
  • IVANA VOBORNIK

Lega

  • WALTER PERTOT
  • VALENTINA BANCO
  • MARCO ABRAMI
  • DANIELA DEL MONACO
  • GABRIELLA DONNA
  • GIORGIO DRAGAN
  • MASSIMO DURATORRE
  • ANTONINO GIUFFRIDA
  • DAVIDE GRECO
  • ANTONIO MARTELLINI
  • BOJAN PETKOVIC
  • MASSIMILIANO ROSSIN
  • ANGELINA TORCHETTI (indipendente)
  • PATRIZIA VARDABASSO
  • SUSANNA ZORZUT

Alleanza per Duino Aurisina

  • MASSIMO ROMITA
  • CHIARA PUNTAR
  • SERGIO MILOS
  • MATEJA PERNARCICH
  • ALESSANDRA ARCANGELI
  • SARA BEARZI
  • DANILO BERGAMASCO
  • CLAUDIA BOGNOLO
  • WALTER BORTOLUTTI
  • VALIA CAPUTO
  • ALESSANDRO CATALANI
  • LUIGI CLON
  • FRANCESCA DEL NEGRO
  • NICOLA GUARINO
  • ALBERTO MARROCCO
  • DONATELLA PROSS

Forza Italia

  • LORENZO PIPAN
  • ANNALISA D'ERRICO
  • ELENA BONIN
  • SIMONA BURLA
  • ANDREA CRAIEVICH
  • MASSIMO LINCI
  • IRENE LOPREIATO
  • GIACOMO MANIA'
  • MARCO MAZZOLI
  • ROBERTO MADEDDU
  • SILVIO PAHOR
  • ALICE POIANI
  • GIORGIO PROSS
  • ANGELO PIO QUITADAMO
  • ELISA SPADARO
  • ELISABETTA ZANOLLA

© Riproduzione riservata

Redazione 05 giugno 2022 12:07
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