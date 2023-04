Affluenza flop, è dell'11 per cento, cinque anni fa era stata del 18

TRIESTE - Sette punti in meno rispetto a cinque anni fa. L'affluenza registrata alle 12 e comunicata dalla Regione Friuli Venezia Giulia è dell'11 per cento di media, contro il 18 delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e del presidente del 2018. Un dato che conferma il preoccupante calo di partecipazione alla vita politica del Paese. Trieste, Pordenone e Tolmezzo registrano infatti l'11 per cento, con Gorizia e Udine che fanno segnare un 12 per cento, cifra di poco superiore alle altre località. Nel capoluogo regionale, cinque anni fa e alla stessa ora, avevano votato 35 mila elettori. Oggi il dato è di 22 mila votanti.

Di poco superiore ai 13 mila votanti il dato per Gorizia, mentre nel 2018 i goriziani votanti erano stati 21 mila. Cinque anni fa a Udine si erano recate alle urne 79 mila persone, mentre oggi sono 46 mila; Tolmezzo nel 2018 vedeva alle urne 13 mila elettori, in questa prima domenica di aprile sono di poco superiori alle ottomila unità. Infine Pordenone, con circa 50 mila votanti cinque anni vede il numero odierno scendere a 28 mila. Insomma, non un grande inizio.