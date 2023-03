Speciale elezioni regionali: come e quando si vota

TRIESTE - Domenica 2 e lunedì 3 aprile si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e delle amministrazioni di 24 Comuni, di cui 12 in provincia di Udine. Per Udine e Sacile, dove la popolazione è superiore ai 15 mila abitanti, l'eventuale turno di ballottaggio si terrà domenica 16 e lunedì 17 aprile.

Orari

Nella giornata di domenica i seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23; il lunedì dalle 7 alle 15.

Come si vota in Regione

La votazione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda riporta il nome, il cognome e il contrassegno dei candidati alla carica di Presidente, nonché i contrassegni delle liste affiancati dalla riga per esprimere il voto di preferenza ad un candidato consigliere. L’elettore può esprimere un voto:

a) solo per il candidato alla carica di Presidente della Regione. In tal caso il voto si intende attribuito solo al candidato Presidente;

b) per una lista collegata al candidato Presidente. Il voto si intende espresso anche in favore del candidato alla carica di Presidente;

c) per un Presidente e una lista a lui non collegata (c.d. voto disgiunto);

d) per un candidato consigliere regionale esprimendo la preferenza nell’apposito spazio sulla scheda. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, di un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista per la quale si intende votare. In tal caso il voto si intende attribuito anche alla lista e al candidato Presidente collegato.