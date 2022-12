Fedriga: “Mi candido alle regionali con una mia lista”

Il Governatore Massimiliano Fedriga si candiderà alle elezioni regionali con una lista propria. Come dichiarato a La Stampa, il presidente del Fvg ha specificato: "stiamo vedendo che molti cittadini, che non si riconoscono nei partiti nazionali del centrodestra, e che magari guardano anche ad altre parti politiche, apprezzano l'azione amministrativa che abbiamo svolto". Fedriga ha anche spiegato che la sua "non è un'operazione per recuperare consenso ma per allargarlo", citando Zaia e Toti e ritenendo che "una lista del presidente dopo il primo mandato sia utile alla coalizione per offrire agli elettori un'alternativa" fuori dai "binari nazionali". "Continuerò a operare nel mio piccolo per tenere unita la Lega", ha poi concluso.