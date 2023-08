Cure palliative, sociale e sport 'emergenti': i risultati di Fratelli d'Italia in assestamento di bilancio

TRIESTE - La Regione stanzierà 500mila euro per le cure palliative in Fvg e più di 400mila per l’acquisto di immobili da destinare alle associazioni di volontariato. Altre ingenti risorse andranno per i cosidetti ‘sport emergenti, tra cui il padel (oltre 560mila euro) e le attività fluviali come Kayak e canoe (oltre 200mila euro). Solo alcuni dei risultati ottenuti dai consiglieri di Fratelli d’Italia nel recente assestamento di bilancio.

Per quanto riguarda le cure palliative in consiglio regionale, l’emendamento ha come primo firmatario Claudio Giacomelli, che ha dichiarato: “queste cure sono un elemento centrale per chi sceglie di vivere, un mese o anche cinque anni, in condizioni terribili. Non solo una presa in carico del malato ma anche della sua famiglia. E’ comprensibile che il dibattito politico sia incentrato sul fine vita e su chi sceglie di morire, ma questo non può far dimenticare a un soggetto pubblico il supporto al malato che sceglie di vivere, una scelta che può essere libera solo se la vita può essere dignitosa”.

L’esponente di FdI ha poi precisato che “ci sono persone che hanno una prognosi infausta anche di anni, il 25 per cento delle malattie rare che affliggono i bambini e che hanno prognosi infausta prevedono un’aspettativa di vita anche di cinque anni”. Un altro emendamento proposto da Giacomelli a approvato dall’Aula riguarda un finanziamento da 80mila euro ai Comuni del Fvg per attività commemorative nel 70esimo anniversario dei moti triestini del ‘53. L’intento è quello di “onorare la memoria dei sei martiri triestini morti negli scontri di piazza per il ricongiungimento di Trieste all’Italia”. Il consigliere Igor Treleani ha invece illustrato il suo emendamento relativo ai 565mila euro per la realizzazione dei campi da Padel ai comuni con meno di 3mila abitanti, visto che “negli ultimi due anni i tesseramenti per questo sport sono decuplicati”.

Previsti anche 5mila euro per consentire convenzioni che apriranno all'uso gratuito dei mezzi di trasporto pubblici agli appartenenti delle forze armate in divisa, come deterrente ad eventuali aggressioni al personale e ai passeggeri. Alessandro Basso ha poi annunciato risorse per 405mila euro per l’acquisto di immobili da parte di associazioni volontarie a favore dei comuni capoluogo, mentre 100mila euro saranno destinati alle spese per il diritto allo studio presso le sedi universitarie decentrate.

190mila euro, ha poi spiegato Markus Maurmair, saranno a disposizione dei Comuni per sostenere i privati che vorranno restaurare e recuperare affreschi e icone votive sulle pareti visibili sulla pubblica via. Altri importanti risorse sono previste per la promozione de “I borghi più belli d’Italia e manifestazioni di rievocazione storica. Infine Stefano Balloch si è fatto promotore di emendamenti riguardanti il turismo, a favore di attività come la falconeria e il teatro di figura ma soprattutto, con risorse per 220mila euro, la realizzazione di rampe per lo sviluppo delle attività fluviali, per una “scoperta del nostro ambiente in maniera rispettosa oltre a una ricaduta turistica”.