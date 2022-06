Ballottaggio a Gorizia, ventimila elettori non hanno ancora votato

Il Servizio elettorale della Regione ha comunicato la percentuale di affluenza rilevata alle ore 19 per il turno di ballottaggio nei tre Comuni (Gorizia, Azzano Decimo e Codroipo) chiamati al voto. Il valore è complessivamente pari al 30,97 per cento (18.221 votanti su 58.828 elettori). Nello specifico, alle 19 l'affluenza per il Comune di Gorizia è stata pari al 29,9 per cento (8.995 votanti su 30.087 elettori), mentre quella a Codroipo del 29,83 per cento (4.364 votanti su 14.632 elettori). Infine ad Azzano Decimo l'affluenza alle urne rilevata alle 19 è stata del 34,46 percento (4.862 votanti su 14.109 elettori).