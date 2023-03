"Una Regione da Oscar", i Liberali Democratici Europei incontrano Maran

Sabato 18 marzo 2023 alle ore 11 all' Antico Caffè San Marco in via Battisti, 18 "Una Regione da Oscar", Oscar Giannino e Alessandro De Nicola incontrano Alessandro Maran: i Liberali Democratici Europei a sostegno del Terzo Polo.

"L'associazione dei Liberali Democratici Europei (LDE) si è costituita lo scorso 14 gennaio, nel corso di un partecipato evento a Milano, per riunire l'ampio mondo dell'associazionismo di cultura liberale presente in Italia", si legge in una nota stampa. "L'obiettivo è quello di contribuire alla creazione di un partito unitario liberaldemocratico nel solco di Renew Europe, il gruppo che comprende i liberali e i democratici al Parlamento Europeo. Un obiettivo condiviso con i partiti Azione e Italia Viva, assieme ai quali avviare un percorso fondativo".

"La lista che concorrerà alle prossime elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia, che comprende Azione, Italia Viva e +Europa e si richiama nel simbolo a Renew Europe, rappresenta concretamente l'avvio di questo percorso e il suo perimetro ideale. Un impegno comune europeista, atlantista, garantista e sostenitore della libertà economica e dei diritti civili".

Intervengono:

Alessandro Maran, candidato alla presidenza della Regione FVG per Azione - Italia Viva - +Europa - Renew Europe

Oscar Giannino, promotore LDE, giornalista ed editorialista

Alessandro De Nicola, promotore LDE, avvocato, presidente di Adam Smith Society ed editorialista

Modera:

Alessio Briganti, coordinamento regionale LDE