Natale: il Comune quadruplica i finanziamenti per le iniziative delle circoscrizioni

Nuova linfa per le attività delle circoscrizioni durante il periodo natalizio con uno stanziamento di 28mila euro da parte del Comune, una cifra quadruplicata rispetto all'anno scorso, che ogni parlamentino dovrà impegnare entro il 20 novembre per organizzare nuove attività.

"Per questo è stata creata una posta di bilancio accessoria - ha dichiarato l'assessore al Bilancio Everest Bertoli - che deriva da un prelievo dal fondo straordinario di riserva. Rispetto ai piccoli stanziamenti degli anni passati, pari a circa mille euro, quest’anno, attraverso una delibera di ratifica di bilancio, a ogni Circoscrizione spetteranno circa 4mila euro, una cifra di quattro volte superiore, affinché possa organizzare, all’interno del proprio territorio, iniziative di socialità e supportare le associazioni presenti". Bertoli ha poi precisato che "i fondi dovranno essere impegnati entro la scadenza del 20 novembre e al termine, se non utilizzati, rientreranno nel bilancio comunale”.

Hanno partecipato alla presentazione anche l’assessore alle Politiche dei Servizi Generali Michele Lobianco e la consigliera Manuela Declich. “Grazie alla sensibilità dell’Assessore Bertoli - ha spiegato Lobianco - è stato possibile dare risposta alle richieste di fondi aggiuntivi avanzate dai “parlamentini rionali” per le proprie attività, così da consentire loro di mantenere la vitalità che li contraddistingue e realizzare nei vari rioni cittadini eventi natalizi di svariate tipologie, tanto più importanti in momenti delicati come questo a causa della crisi energetica".