Il Pd punta ad allargare la base, ecco 13 forum in vista delle elezioni

Il Partito democratico lancia 13 forum tematici in vista delle prossime elezioni amministrative puntando al coinvolgimento della cittadinanza per "contribuire alla costruzione di programmi, visioni e iniziative concrete" su temi di pubblico interesse. Una lista di forum (coordinati da Manuela Mandler) che lavorerà su tematiche e argomenti diversi. Il primo in questione (coordinato da Sergio Persoglia) riguarda l'ambiente e la scienza, e si pone l'obiettivo di lavorare soprattutto sulla sostenibilità e sulla transizione energetica. Spazio poi a "comunicazione politica e nuovi media" (modera Nicola Cernigoi), incontri che puntano a progettare una "strategia di comunicazione integrata" in accordo con "altre forze politiche" per orientare il discorso pubblico secondo principi "di inclusione" in antitesi ai "discorsi d'odio" che caratterizzano i linguaggi di forze politiche di destra e le testate che le sostengono.

Sabrina Morena è invece a capo del forum cultura, Štefan Čok si occuperà della formazione politica. "Fra marzo e aprile si svolgeranno quattro incontri - ha ricordato il giovane storico -, con i quali porteremo i temi dell’Europa nei quartieri della città e lo faremo in collaborazione con i circoli territoriali del Pd"; il forum sul lavoro lo coordineranno Roberto Zingirian e Daniele Vatta, mentre Roberto De Carli si occuperà di maturità e benessere attivo. Spazio poi al funzionamento degli enti locali (con Alberto Fileti) e alla questione porto (coordinatore Paolo Peretti). Gli altri capitoli riguardano la salute e il welfare (modera Flavio Paoletti), la sicurezza e la coesione sociale (con l'ex funzionario di polizia Michele Tarlao) ed infine lo sport con Andrea Boltar. Al momento i forum relativi all'immigrazione e alla scuola sono in fase di attivazione e il coordinamento dovrebbe rimanere alla segretaria provinciale Maria Luisa Paglia. "Sviluppare e coordinare 13 forum è una grande sfida - ha affermato la Mandler - che avrà un ruolo di supporto, stimolo, promozione e connessione fra i vari forum, fra loro e il partito e i nostri rappresentanti istituzionali ai vari livelli. L’obiettivo è che diventino il cuore pulsante del Partito democratico di Trieste".