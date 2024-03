Commissione regionale pari opportunità, secondo parte dell'opposizione "va immediatamente rinnovata"

TRIESTE - "Esprimiamo profonda preoccupazione per il mancato rinnovo della Commissione Regionale Pari Opportunità all'inizio della nuova legislatura". Lo hanno detto le consigliere e i consiglieri regionali Giulia Massolino (Gruppo Patto per l’Autonomia – Civica Fvg), Furio Honsell (Gruppo Misto – Open Sinistra Fvg), Manuela Celotti (Pd), Laura Fasiolo (Gruppo Pd), Simona Liguori (Gruppo Patto per l’Autonomia – Civica Fvg), Serena Pellegrino (Gruppo Misto – Alleanza Verdi Sinistra) e Rosaria Capozzi (Gruppo Misto - Movimento 5 Stelle) relativamente al mancato rinnovo dell'organo. I consiglieri hanno evidenziato come "la Commissione sia fondamentale per garantire che le esigenze e i diritti delle donne siano adeguatamente rappresentati e tutelati nelle politiche regionali" e che "il suo mancato rinnovo è un affronto politico e istituzionale ai principi fondamentali della democrazia e dell'uguaglianza di genere". Hanno quindi esortato l'Assessore Alessia Rosolen e la giunta "a rispettare la legge e a procedere immediatamente al rinnovo della Commissione".