San Giovanni ha un nuovo comitato di quartiere

TRIESTE - I rioni di San Giovanni, Guardiella e Sottolongera hanno un nuovo comitato di quartiere. "Espressione di una esigenza collettiva", così come è stato definito, il sodalizio ha voluto raccogliere l'appello "affinché si costituisse un comitato di cittadini per affrontare i tanti problemi e le emergenze sociali che da anni gravitano sul territorio". L'assemblea che ha dato vita al nuovo soggetto si è svolta lo scorso 14 novembre, presso la sede della Spi Cgil di via San Cilino. "I partecipanti che sono intervenuti - si legge - hanno voluto sottolineare la necessità che la politica della giunta comunale cambi strada, riveda le sue scelte e progetti". Da anni il rione è "ostaggio" del progetto denominato "cubone" di viale Sanzio. "La politica interpelli e si confronti - così il comunicato - con la cittadinanza senza far calare dall’alto decisioni impattanti che male traducono ogni aspettativa di miglioramento della qualità della vita che i cittadini si attendono e di cui hanno diritto".

"Intendiamo ristabilire diritti di cittadinanza - proseguono - e realizzare insieme un programma di cambiamento che renda più vivibile e sostenibile l’habitat in cui viviamo, nostro e non del mercato. Servirà un programma adeguato ed il compito sarà impegnativo, ma lo scriveremo e lo realizzeremo con il lavoro ed il contributo di tutti". Il comitato (qualche faccia nuova della politica locale, altre un po' meno) è composto da Marino Calcinari, Rossana Zagaria, Bruno Benvenuto, Federica Militello, Gianni Bua, Maria Luisa Cameriero, Adriana Merola, Alessandra Festini, Marcello Bergamini, Sergia Cermeli, Paola Pini, Theo Verdiani, Lucia Vazzoler, Majda Glavina, Matteo Mancini, Gianfranco Angeli, Daniela Lotto, Maria Teresa Mecchia, Leo Brattoli, Tommaso Russo e Annamaria Mozzi.