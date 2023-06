Caso Bini, l'opposizione prepara la battaglia in aula: "Si dimetta"

TRIESTE - "L'assessore Bini si dimetta, ne va della credibilità della politica". Le opposizioni in Consiglio regionale affilano gli strumenti con cui nella giornata di domani 22 giugno si presenteranno in piazza Oberdan. Tra i temi del giorno, dopo la commemorazione dell'ex leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, ci sarà anche il caso che ha coinvolto Sergio Emidio Bini, con l'inchiesta de Il Piccolo a firma di Diego D'Amelio che ha di fatto aperto la discussione sull'immobile di via San Francesco, in una compravendita dove gli attori erano Mediocredito e lo stesso assessore. "Bini - così Diego Moretti del Partito democratico - non è mai entrato nel merito della questione, se non in una singola intervista. Secondo noi è incompatibile".

"Ne va della credibilità della politica"

Per le opposizioni, rappresentate durante la conferenza stampa anche da Massimo Moretuzzo del Patto per l'Autonomia e da Rosaria Capozzi del MoVimento Cinque Stelle, le "settimane di silenzio" del presidente Massimiliano Fedriga sono "l'implicita evidenza dell'imbarazzo che la giunta ha sulla vicenda". La discussione di domani si preannuncia particolarmente accesa. "La maggioranza ha giocato una imbarazzante difesa d'ufficio - continua Moretti -, qui ne va della credibilità e dell'etica della politica".

Moretuzzo chiede presa di posizione a Fedriga

Una questione, quella che coinvolge l'assessore alle Attività produttive e al Turismo del Friuli Venezia Giulia, definita "delicata", secondo Moretti, anche da alcuni esponenti del centrodestra. "Domani - così Moretuzzo - ci aspettiamo una presa di posizione netta da parte del presidente Fedriga e ci auguriamo che domani venga chiarita la vicenda di Mediocredito, ovvero capire quali siano stati gli elementi di acquisto di un immobile da parte di Mediocredito, al tempo in cui la Regione era azionista della stessa società. C'è bisogno di trasparenza".