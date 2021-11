Il triestino Andrea Siragusa nuovo allievo di Amici 2021

Come ogni domenica, ieri 14 novembre 2021, è andata in onda su canale 5 la nona puntata di Amici 2021, il talent show di Maria De Filippi più amato dai teenager. I professori di canto sono Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini mentre, per la categoria ballo, la new entry Riamondo Todaro, Veronica Peparini e Alessandra Celentano.

Ospite della puntata è stato Aka 7even che ha presentato il suo nuovo singolo, 6PM, uscito nei giorni scorsi insieme al video ufficiale. Presente anche J-Ax nel ruolo di giudice per una gara canora che ha visto l'eliminazione di Alessandra Ciccarello. Ale ha dovuto abbandonare la scuola dopo essere stata messa in sfida con il triestino Andrea Siragusa che ha cantato un suo pezzo dedicato anche alla nostra bella città e dal titolo "Piazza Unità". Il un ragazzo si era già esibito alcune settimane fa, in una sfida con Lda.

Chi è Andrea Siragusa

Andrea Siragusa è un dunque ufficialmente un allievo, cantante di Amici 21: nato nel 2001 a Trieste, è figlio d’arte di Antonio Siragusa, un noto cantante lirico. Sin da piccolo, proprio grazie al padre, si è interessato al mondo della musica. Andrea insieme alla mamma e al fratello viaggia in giro per il mondo per assistere ai concerti del padre. Inizia a suonare il pianoforte all’età di sei anni, e inizia a cantare a 13 anni. Da lì comincia a comporre i suoi pezzi.

Il giovane si ispira al cantautorato italiano: i suoi idoli sono De André, Battisti, Brunori Sas, Calcutta ma anche i Queen e i Pink Floyd. Andrea ha già all’attivo un Ep uscito nel 2019 e attualmente disponibile sulle piattaforme di Streaming. Il titolo è Controtempo e contiene 6 brani. Insomma, un orgoglio della nostra città che vanta già dei pezzi su Spotify.