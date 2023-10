"Foglie rosse sul Carso, vele bianche sul mare", al via l'autunno di Opicina

Con il ritorno della “Barcolana”, in contemporanea con la regata più partecipata del mondo, il borgo carsico di Opicina, dalle cui vedette si può godere di una vista privilegiata sulla Coppa d'Autunno, anche quest’anno propone una nuova edizione dell’ormai tradizionale manifestazione “Autunno a Opicina - “Foglie rosse sul Carso, vele bianche sul mare” promossa dal Consorzio Centro in Via “Insieme a Opicina - Skupaj na Op?inah” in co-organizzazione con il Comune di Trieste e giunta nel 2023 al suo ottavo anno.

Come sempre, anche se Opicina ha cominciato a prepararsi al giorno della regata già nella settimana precedente, a partire dal 29 settembre, con vetrine dei negozi a tema (nell’occasione verrà premiata la vetrina a tema più bella) ed esposizione delle nuove collezioni autunno inverno 2023-2024, degustazioni presso tutte le attività aderenti di Opicina nell’ambito dell’“Itinerario del gusto” alla scoperta delle specialità e dei prodotti del territorio, il clou degli appuntamenti sarà concentrato tra venerdì 6 e domenica 8 ottobre anche con la possibilità di poter scattare foto e selfie con la vettura storica del tram di Opicina, in esposizione, grazie a Trieste Trasporti, venerdì, sabato e domenica pomeriggio presso il capolinea di Opicina.

Ma ci saranno anche mercatini dell'antico, mostre di quadri, presentazioni di libri, visite ai Bunker e, a grande richiesta, anche nuovamente alla Kleine Berlin. Nell'arco delle tre giornate, nel piazzale dell'Obelisco sarà possibile ammirare infine alcune vetture d'epoca partecipanti alla Trieste Opicina Historic il 14 e 15 ottobre prossimi. Si potranno inoltre ammirare le vetrine a tema allestite dai negozi aderenti.

Il libro "Semplicemente Lucio"

Domani, martedì 3 ottobre, alle ore 18.30 presso la sala della Banca ZKB in via del Ricreatorio, 2, si terrà la presentazione del libro “Semplicemente Lucio” di FireofVampire e VallyLaPigna (Pubblicazione indipendente, 6 giugno 2023). È un uomo diverso da molti altri, ha affrontato la sua vita di petto, come una superstar sull'enorme palcoscenico che è il mondo. Chi ha la fortuna di incontrarlo lo ricorderà per tutta la vita, chi lo conosce lo adotta come proprio: parente, amico, amante. La sua storia, il suo amore, la sua biografia, la sua vita in qualche scatto. Lui è “Semplicemente Lucio”.

Lucio Baroli, classe 1946, nato a Trieste, volontario, attivista, segretario, uomo banchetto, per diciassette anni all'associazione Arcigay Arcobaleno Trieste e Gorizia. Non è un'autobiografia, ma una biografia: VallyLaPigna ha raccolto la sua storia, i suoi pensieri, poi sono stati scritti per il libro da FireofVampire.

Il programma

Fino a domenica 8 ottobre 2023, in concomitanza con la “Barcolana 55”, verrà offerta l'opportunità di acquistare le nuove collezioni nei negozi del borgo carsico con vetrine allestite a tema, itinerario del gusto alla scoperta delle specialità del territorio, esposizione della vettura storica del tram, auto d'epoca, mercatino dell'antico, visite al bunker di Opicina e alla Kleine Berlin, dimostrazione gratuita di pickleball, torneo di burraco, mostre di quadri e presentazioni di libri. Chioschi con specialità enogastronomiche saranno allestiti nella piazzola antistante l'Obelisco (illuminato) e alla fine della Napoleonica (o all'imbocco per chi arriva da Prosecco) a cura delle associazioni Asd SK Brdina e Associazione sportiva Mladina.

Dal 29 settembre è aperta anche la sfida per la vetrina a tema Barcolana più bella: tutti i negozi aderenti al Consorzio sono invitati a realizzare una vetrina dedicata alla regata velica e quella giudicata più bella e creativa sarà premiata con uno speciale riconoscimento. La competizione dal titolo "Foglie rosse sul Carso, vele bianche sul mare" si svolgerà dal 29 settembre all' 8 ottobre. I partecipanti dovranno inviare le foto delle loro vetrine entro giovedì 5 ottobre alla mail: nadia.bellina@yahoo.it. Le fotografie pervenute verranno poi valutate da una giuria composta da un pittore, un giornalista e il presidente di un'associazione culturale. La premiazione si terrà successivamente nella sala della Banca ZKB.

Numerosi gli appuntamenti proposti anche in questa edizione 2023. Tra queste le visite guidate ai Bunker di Opicina a cura di Historica XX Secolo in collaborazione con il GAAST (Gruppo Artistico Ambientale Storico Triestino) che si terranno venerdì 6 ottobre alle ore 10.00, 13.00 e 16.00, sabato 7 ottobre alle ore 10.00, 13.00 e 16.00 e domenica 8 ottobre alle ore 10.00, 13.00 e 16.00. a offerta libera con prenotazione obbligatoria per un massimo di 30 partecipanti scrivendo a: bunkerdiopicinats@gmail.com o telefonando al 345 4572863.

Alla Kleine Berlin di via Fabio Severo a Trieste sabato 7 ottobre verrà effettuata una visita guidata alle ore 18.00 su prenotazione (anche per gruppi) da effettuare via mail all’indirizzo kleineberlin@cat.ts.it. Dalle ore 8 al tramonto, in via Nazionale, venerdì 6 ottobre sarà allestito il Mercatino dell'Antico a cura dell'Associazione Cose di Vecchie Case.

Ad anticipare la Trieste Opicina Historic 2023 il Club dei Venti all’Ora esporrà alcune vetture storiche nel piazzale dell’Obelisco venerdì, sabato e domenica. La vettura tranviaria storica sarà esposta presso il capolinea di Opicina nel pomeriggio delle giornate del 6, 7 e 8 ottobre, a condizione che il capolinea risulti sgombero dalle macchine operatrici. In caso di maltempo, l’esposizione non potrà avvenire.

La Asd Pickleball Friuli Venezia Giulia partecipa alla manifestazione con un Open Day: mercoledì 4 ottobre dalle 17 alle 19 in via Carsia 9 per tutti quelli che verranno a provare per la prima volta guidati da Tecnici Federali il Pickleball, utilizzo di campi e attrezzature gratuito. Nessun limite di età.

Gli “Itinerari del gusto” offriranno quotidianamente molteplici opportunità (dalla prima colazione alla cena, passando per aperitivo, pranzo e merenda, dolci e gelato) di scoperta dei sapori tipici del Carso (con particolare attenzione a salumi, vino, miele, formaggi e olio) in collaborazione con le aziende produttrici locali presso tutte le attività e gli esercizi pubblici di Opicina aderenti. In tutte le attività gastronomiche si potranno trovare e assaggiare specialità gastronomiche e vini carsici. La Gelateria Arnoldo proporrà per l'occasione due gusti speciali di gelato.

Nell'Atelier di via Nazionale del pittore Fulvio Cazzador, venerdì, sabato e domenica si potrà ammirare la mostra di quadri a tema e le stampe ricordo realizzate in occasione della Barcolana.

Domenica 8 ottobre la proposta principale sarà naturalmente quella di assistere alla spettacolare partenza della Barcolana 55, prevista per le ore 10.30, osservandola da un'angolazione del tutto speciale, vale a dire dal piazzale dell'Obelisco, oppure dalla Napoleonica o dalla Vedetta d'Italia, o ancora dal Belvedere di Opicina, sul sentiero che parte nei pressi del Camping Obelisco.