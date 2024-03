Viaggi e turismo

B&b day: come alloggiare una notte gratis in Friuli Venezia Giulia e non solo

Soggiornare in qualunque struttura aderente sabato 2 marzo sarà completamente gratuito per tutti coloro che prenoteranno un pernottamento a pagamento oggi, venerdì 1° marzo, o domenica 3 marzo. Ecco come funziona l'iniziativa