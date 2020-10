Barcolana Classic: dove e quando ammirare le affascinanti barche d'epoca

Sono ben 67 gli equipaggi che parteciperanno oggi, 10 ottobre 2020, alla Barcolana Classic by SIAD, la regata per le barche d’epoca e “Spirit of Tradition” organizzata dalla Società Velica di Barcola e Grignano. Le barche classiche effettueranno la tradizionale sfilata lungo il Bacino San Giusto prima della partenza e regateranno su un percorso a triangolo nel Golfo. La sfilata è prevista per le ore 10.30, mentre la regata sarà alle 11.30.

Ideale per tutti gli appassionati e armatori di barche d’epoca, Barcolana Classic è la regata dedicata alle eleganti barche di un tempo. Un evento dedicato alle signore del mare, dai grandi yacht che hanno solcato le rotte oceaniche alle piccole passere lussignane, dai restauri amorevoli condotti da locali maestri d’ascia, fino agli scafi usciti dalla matita di Sciarelli.

Barcolana Classic si aprirà con un’emozionante sfilata nel Bacino San Giusto, a seguire la regata, in un percorso costiero o un triangolo in mezzo al Golfo, a seconda delle condizioni meteo del momento.