Jeremy Rifkin ospite d'onore al Barcolana Sea Summit

Il quinto giorno di Barcolana si è aperto ieri con la tradizionale foto di gruppo per i ragazzi del “Follow me”. Ottanta studenti dell’Istituto Nautico e dell’ITS Accademia Nautica, ragazzi e ragazze che aspirano a fare del mare una professione, questa settimana lasciano i banchi delle rispettive classi per spostarsi sulle Rive e a bordo dei gommoni: come da tradizione, saranno i primi sorrisi che i circa 800 equipaggi attesi con le loro imbarcazioni a Trieste, provenienti dall’Adriatico, vedranno in Golfo, pronti a scortarli ai rispettivi ormeggi.

Ieri il vento ha soffiato a sprazzi a Trieste. Solo le regate di Barcolana per il Sociale hanno potuto disputarsi, mentre a PortoPiccolo niente prove per la prima giornata della Barcolana - Trofeo Maxi Tivoli Portopiccolo, che però avrà modo di rifarsi oggi, con Bora. Fino a ieri il numero delle imbarcazioni iscritte alla Barcolana 55 presented by Generali era di 1420.

Giorni salienti per la ricerca d’imbarco in vista di domenica: non solo lungo le banchine, ma anche sui social media decine e decine di appassionati scrivono sui gruppi di velisti in cerca di un posto per Barcolana. La Società velica di Barcola e Grignano risponde con la prima edizione di “Ticket to race”, un programma dedicato ai velisti che vogliono partecipare senza avere una barca, diventando parte di un equipaggio. Più informazioni sul Ticket To Race (e ancora posti disponibili) sul sito web di Barcolana.

Barcolana Sea Summit

Il presente e il futuro del Mare Mediterraneo, alle prese con cambiamenti climatici sempre più evidenti, con disastrose conseguenze per le persone, l’ambiente e l’economia. Ruota attorno a questo tema - avendo ben impressi nella mente i recenti e dolorosi fatti di cronaca, dalle alluvioni in Slovenia e in Libia, alle tempeste di fulmini, le eccezionali grandinate e bombe d’acqua nel Nord Est, fino ai terribili incendi estivi dovuti alla prolungata siccità - la terza edizione del Barcolana Sea Summit, che rifletterà su come sostenere il Mediterraneo, affinché possa trasformarsi da zona ad alto rischio climatico in “area resiliente”. L’evento ha ottenuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’evento prevede tre giornate di lavori, nei quali si affronteranno temi generali e locali: dalla necessità di accordi e azioni di tipo transnazionale, come la “bioregione” Mediterranea, all’impegno per creare una nuova generazione di specialisti e tecnici capaci di incidere e governare i processi industriali ed economici, mettendo l’ambiente al primo posto, dal controllo del territorio alle ultime frontiere della tecnologia, con particolare attenzione all’idrogeno e al delicato tema dei dragaggi.

Jeremy Rifkin

La gestione del Mediterraneo come “bioregione” è il tema del keynote speech dell’ospite d’onore del Barcolana Sea Summit, Jeremy Rifkin, presidente del TIR Consulting Group LLC e della Foundation on Economic Trends di Washington, uno fra i più influenti teorici economici e sociali viventi. Rifkin è anche un noto attivista impegnato nella tutela dell’ambiente, ha pubblicato decine di studi sull’impatto di scienza e tecnologia sull’economia, la società, il mondo del lavoro e l’ambiente e svolge un’intensa attività di consulenza presso i vertici delle istituzioni dell’Unione Europea, della Repubblica Popolare Cinese e per diversi leader politici a livello globale; con le sue teorie sulla “terza rivoluzione industriale” si è posto come paladino della transizione energetica e della decarbonizzazione. Al Barcolana Sea Summit, Rifkin terrà un keynote speech sui delicati equilibri nella bioregione del Mediterraneo, evidenziando i nessi fra il cambiamento climatico, la distruzione dell’ecosistema e la necessità della cooperazione internazionale come unica possibile risposta alla crisi in atto, come sottolineato in Italia anche dalle più recenti dichiarazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Oltre quaranta i relatori attesi, tra i quali l’Amministratore Delegato di Invitalia Bernardo Mattarella, il Presidente del Gruppo Hera Cristian Fabbri, il Direttore Generale dell’Enea Giorgio Graditi, il Presidente di Hydrogen Europe Research Luigi Crema, il Generale C. A. Andrea Rispoli Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri, Antonello Mordeglia, Presidente Danieli Automation e Roberto Gasparetto, Amministratore Delegato AcegasApsAmga - Gruppo Hera, che dialogheranno con i decision maker locali di Regione FVG, Università, Comune di Trieste, Autorità di Sistema Portuale, per dare sostanza e una chiara visione del presente e del futuro energetico e ambientale del territorio.

Mediterraneo e cambiamenti climatici

Nella giornata inaugurale di oggi ci sarà spazio per la storia del Mediterraneo in connessione con i cambiamenti climatici: saranno protagonisti lo scrittore e storico Alessandro Vanoli e il Direttore generale della Fondazione Aquileia Cristiano Tiussi insieme alla velista Francesca Clapcich. Chiuderà l’importante giornata inaugurale l’intervento dell’Amministratore Delegato e direttore generale di Invitalia - l'Agenzia nazionale per lo sviluppo, di proprietà del Ministero dell’Economia - Bernardo Mattarella che farà il punto sul ruolo delle istituzioni pubbliche nella transizione energetica, le politiche a disposizione delle imprese e la programmazione pubblica.

Nei prossimi giorni

I lavori del 5 ottobre sono dedicati a temi strategici per il futuro dell’ambiente. Un ampio approfondimento sulle tecnologie e i sistemi di regolamentazione dell’Ambiente, tenuto dall’Arma dei Carabinieri, Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari - la più articolata forza di polizia ambientale d’Europa - che illustrerà l’impegno nell’utilizzare i più moderni sistemi di monitoraggio per la tutela della biodiversità e il controllo dell’ambiente.

Si parlerà anche di Smart City e del ruolo che il digitale avrà nel futuro delle nostre città, ridisegnando le geografie urbane e spingendo infrastrutture, servizi e mobilità verso l’obiettivo del Net Zero. Tre i punti di vista che si confronteranno su questo tema: il sistema pubblico, con l’Assessore regionale Pierpaolo Roberti e Sandra Primiceri, vicepresidente di COSELAG, il consorzio industriale di Trieste, il sistema privato, con Daniela Filipaz, e il sistema tecnologico e scientifico, rappresentato da Massimiliano d’Agata, che racconteranno l’esperienza di JOE, Just On Earth, la start-up che utilizza dati satellitari, big data e intelligenza artificiale per studiare progetti e soluzioni per la sostenibilità.

Lo stato di avanzamento della North Adriatic Hydrogen Valley (NAHV) curato dal Gruppo Hera, un confronto tra esponenti del mondo economico, accademico e istituzionale che, partendo dall’esperienza della grande partnership transfrontaliera NAHV tocca i punti salienti e imprescindibili di questa nuova opportunità energetica: ricerca e innovazione, ecosistema di istituzioni e imprese senza confini amministrativi, prospettive di politica energetica regionale, nazionale ed europea. Il panel vede contributi di scenario sulle prospettive dell’idrogeno e uno specifico focus relativo al progetto che si realizzerà in un’area attualmente dismessa del Porto di Trieste, nei pressi del termovalorizzatore. Sempre in tema di depuratori, AcegasApsAmga organizzerà per gli studenti delle scuole superiori dei laboratori per assistere “hands on” ai controlli e alle misurazioni dei parametri che permettono di condurre correttamente l’impianto di depurazione e il suo “dialogo” con il mare.



La giornata conclusiva del Barcolana Sea Summit, venerdì 6 ottobre, rappresenta il momento di confronto tra la comunità scientifica, tecnologica e istituzionale sui temi del territorio: in agenda dragaggi e bonifiche, con la case history relativa ai lavori al via nel Porto di Monfalcone, e una più ampia panoramica sulle bonifiche delle aree inquinate. L'evento si concluderà con la premiazione dei Blue Marina Awards, in programma alle 17 nella Sala Maggiore della Camera di Commercio.