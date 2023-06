Verso una Barcolana all'insegna della partecipazione, inclusione e sostenibilità

World Sailing, l'organismo mondiale di governo dello sport della vela, e Barcolana, la più grande regata a vela al mondo, hanno unito le forze per promuovere la partecipazione, l'inclusione e la sostenibilità nella vela. Le due organizzazioni hanno concordato di lavorare insieme su tre aree prioritarie per World Sailing: donne nella vela, vela paralimpica e sostenibilità.

Giunta alla sua 55a edizione e svolta ogni anno nella seconda domenica di ottobre a Trieste, Italia, la Barcolana è una regata con una qualità unica derivante dal grande numero di partecipanti che attrae ogni anno. Velisti provenienti da tutto il mondo si riuniscono a Trieste per condividere la loro passione per lo sport, e da oltre mezzo secolo la Barcolana si impegna a coinvolgere il suo pubblico promuovendo l'inclusione, la partecipazione e la sostenibilità.

World Sailing è un leader nel campo della sostenibilità tra gli sport, avendo pubblicato nel 2018 la sua strategia di sostenibilità "Sustainability Agenda 2030" che sostiene sia la strategia di sostenibilità del Comitato Olimpico Internazionale sia l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, e sta investendo a livello globale per incoraggiare più donne e più velisti disabili ad abbracciare lo sport.

David Graham, CEO di World Sailing, ha dichiarato: "Sono lieto di annunciare che World Sailing si unisce a Barcolana, un evento che merita il riconoscimento internazionale che riceve per gli elevati standard che raggiunge sia in acqua che fuori dall'acqua. World Sailing si impegna per la crescita globale della partecipazione, una maggiore inclusione e uno sport che si pone all'avanguardia della sostenibilità. Barcolana condivide le nostre ambizioni e sono molto felice che porteranno la loro passione per le stesse cause a supporto del nostro lavoro”.

"Siamo onorati che World Sailing abbia scelto Barcolana per affrontare temi così importanti per il futuro del nostro sport", ha dichiarato il presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz. "È un riconoscimento di ciò che abbiamo costruito finora: la vela come strumento per unire le persone e creare una comunità, sperimentando nuove forme di divulgazione e riflessione. Barcolana è una regata in cui si partecipa per il risultato sportivo, ma dove contano anche il cuore, la passione e la capacità di condividere. Il nostro equipaggio è composto da migliaia e migliaia di velisti che insieme creano e condividono un evento e uno stile di vita, e si riuniscono una volta all'anno per essere, insieme, una vibrante comunità”.

Il progetto

World Sailing e Barcolana lavoreranno insieme su una serie di attività che diventeranno parte del calendario della Barcolana55 presented byGenerali, conferendo ancoramaggiore visibilità alle attività che sono nel Dna dell'evento e che, grazie a World Sailing, saranno arricchite da una dimensione internazionale. Al momento si stanno ancora pianificando una serie di attività, ma ci sono tre punti specifici in cui Barcolana e World Sailing navigheranno insieme: