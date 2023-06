"Bruno Barbieri - 4 hotel": il Victoria vince l'attesa sfida

In onda ieri, giovedì 8 giugno, su Sky Uno in prima Tv "Bruno Barbieri - 4 hotel" con l'attesa puntata dedicata a Trieste. Il format di successo, per la prima volta ospite in Friuli Venezia Giulia, è stato un viaggio alla scoperta della migliore offerta ricettiva del capoluogo giuliano e di alcune delle sue più belle proposte turistiche con l'obiettivo di eleggere la miglior struttura alberghiera di Trieste in un’appassionante sfida per giudicare location, servizi, colazione, camere e prezzo degli hotel partecipanti.

Le riprese della puntata dedicata alle proposte del nostro territorio sono iniziate a marzo, con il supporto di PromoTurismoFVG e il Comune di Trieste. Gli hotel in gara sono stati l'Urban Design Hotel, il Victoria Hotel Letterario, l'Hotel Città di Parenzo e l'Hotel YouMee.

Nel corso della puntata andata in onda ieri sera tante immagini dedicate a Trieste, dal centro città alla Grotta Gigante, dal mare al Carso. Immancabili le osmize con dedica alle specialità carsoline. Protagoniste anche diverse prelibatezze triestine come il cotto in crosta, presniz e tanto altro da gustare durante le escursioni e le ricche colazioni. La sfida tra i partecipanti, sommati ai voti finali di Barbieri, hanno ribaltato la classifica finale che ha visto infine trionfare l'Hotel Victoria in via Alfredo Oriani.

Il programma

"Bruno Barbieri - 4 hotel" è un programma televisivo in onda dal 2018 in prima serata su Sky Uno e Now, condotto dallo chef Bruno Barbieri. Dal 2019 è ripetutamente replicato, come molte produzioni Sky, in chiaro su Tv8. Uno spin-off del format "Alessandro Borghese - 4 ristoranti" in cui a sfidarsi tra loro non sono più ristoranti ma strutture alberghiere, appartenenti a una stessa categoria commerciale e in una stessa area geografica. Ognuno dei titolari dei quattro hotel, a turno, ospita per un giorno ed una notte presso il proprio albergo gli altri tre colleghi e Barbieri. Gli albergatori valutano con dei voti da 0 a 10 la location, i servizi, le camere, i prezzi e dalla quarta edizione anche la qualità della colazione.

Al confronto finale verranno svelati i voti dei partecipanti al programma. Anche Barbieri assegna il proprio voto a ciascuna struttura, voto che non viene svelato al confronto e che può confermare oppure rivoluzionare la classifica risultante dal voto degli albergatori. Dopo il confronto, ogni concorrente aspetta davanti al proprio hotel l'auto di 4 hotel, in cui viaggia Barbieri, per scoprire se il voto dello chef ha confermato o meno i loro giudizi. Il vincitore si aggiudica un premio in denaro da investire nella propria attività.