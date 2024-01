Cambiamenti climatici, a Trieste un weekend dedicato con importanti ospiti

Sabato 13 e domenica 14 gennaio saranno ospiti a Trieste i divulgatori scientifici Federico Taddia ed Elisa Palazzi per parlare di un tema non solo importante ma anche attuale e che riguarda tutti: i cambiamenti climatici. Il primo incontro è a cura del Museo della Bora, il secondo invece si terrà alla libreria Lovat. Ecco i dettagli.

Testimoni del clima cercasi

Il primo incontro si terrà sabato 13 gennaio alle ore 17.30 presso la Sala Luttazzi del Magazzino 26 in Porto Vecchio. Bello Mondo è il progetto del divulgatore Federico Taddia e della climatologa Elisa Palazzi che raccontano lo stato di salute della Terra tra cambiamenti climatici e nuovi stili di vita. Questo incontro sarà l’evento di lancio del progetto “Altritempi-Testimoni del clima” organizzato dall’Associazione Culturale Museo della Bora in collaborazione con l'Immaginario Scientifico e la Società Meteorologica Alpino-Adriatica.

I cambiamenti climatici

Domenica 14 gennaio altro imperdibile appuntamento sul tema alle ore 11.00 con Elisa Palazzi e Federico Taddia. Modera Renato Colucci. Un’occasione imperdibile per i ragazzi, e non solo, per incontrare due formidabili divulgatori scientifici che parleranno di cambiamenti climatici assieme a Renato

Colucci ricercatore dell’Istituto di Scienze Polari-CNR e docente di Glaciologia all’Università degli Studi di Trieste.

Federico Taddia è giornalista, autore, scrittore e conduttore. Per la radio, la tv, il web e la carta stampata si occupa di divulgazione scientifica, tematiche ambientali, nuove generazioni e piccole storie virtuose. Ha condotto Screensaver su Rai3 e Nautilus su RaiCultura. Elisa Palazzi è laureata in Fisica e professoressa associata presso l’Università degli studi di Torino dove insegna Fisica del Clima. I due autori hanno scritto a quattro mani "Perché la terra ha la febbre?" (Editoriale Scienza) e "Bello mondo" (Mondadori).

L'incontro si terrà presso la Libreria Lovat di viale xx settembre, 20. Per informazioni e prenotazioni: trieste@librerielovat.com; telefono 040 637399.