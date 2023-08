Tutto pronto per il Carnevale estivo di Muggia: il programma completo

Tutto è pronto per una nuova edizione del Carnevale Estivo Muggesano. La manifestazione si terrà, come di consueto, dall’8 al 15 agosto, in piazzale Caliterna, dove ogni giorno dalle ore 18.30 saranno allestiti i chioschi enogastronomici delle otto Compagnie che dal 1420 animano il Carnevale di Muggia e prevede ogni sera dalle ore 21 spettacoli musicali, di danza, di recitazione e di cabaret e musica di sottofondo a cura delle Compagnie.

Tra le principali novità 2023, la scelta della madrina del Carnevale Muggesano 2024 che verrà proclamata direttamente sul palco il 15 agosto tra le tre candidate: Giulia Luin (Bora), Francesca Vogrig e Virginia Bernobic (Lampo).

Accanto alla tradizionale e coloratissima Carneval Run al via alle 19 di sabato 12 agosto dal Caliterna (regolamento e modalità di iscrizione sul sito dell’Associazione delle Compagnie del Carnevale, www.carnevaldemuja.com), non mancheranno le occasioni di divertimento e gli intrattenimenti serali adatti a un pubblico di tutte le età: sono in programma l'esibizione di Annalisa Danze e serate di intrattenimento con il cabaret (con Siora Jolanda, Pasquale Abbacchio, El Mago de Umago e Paolo Patuanelli), spettacoli musicali con le band (4’ Pampel, Niu Old Stail Bend, SOS Party Cover Band e il tributo ai Beatles “The Let It Be Experience” con The Jojomatics), una serata con i protagonisti di alcuni tra i più noti locali di intrattenimento serale di Trieste e della regione (“From disco to disco”) e la partecipazione di alcuni tra i personaggi più amati dal pubblico triestino e non solo (Dennis Fantina e il Magazzino Commerciale).

Come ogni anno, il 13 agosto alle 19 (o, in caso di maltempo, il 15 agosto) sul Lungomare Venezia si svolgerà la tradizionale Vogadamata (regolamento su www.carnevaldemuja.com,) e, a seguire, le selezioni musicali a cura delle Compagnie. I bambini e ragazzi del Ricremattina, organizzato dal Comune di Muggia e gestito dagli educatori della cooperativa Universiis, martedì 8 agosto alle ore 21.15 sul palco del Caliterna daranno vita a una recita in cui daranno dimostrazione della loro bravura davanti al pubblico del Carnevale estivo con delle fantasiose, colorate e allegre coreografie da loro stessi create.

Il Museo del Carnevale sarà aperto ogni sabato e domenica dalle 10 alle 12 fino al 27 agosto presso la sede dell’Associazione delle Compagnie del Carnevale di via Roma 20 (di fronte al Museo Carà) e su appuntamento per le visite dei gruppi (telefonando al 348 4415795).

L'apertura avverrà martedì 8 agosto alle ore 20.00 con l'inaugurazione ufficiale e il saluto delle Autorità. Seguirà alle ore 20.15 la recita dei bambini di Ricremattina del Comune di Muggia. Alle ore 21.00 avrà luogo la premiazione del concorso Calli in fiore a cura della Pro Loco Muggia e del Comune di Muggia e alle ore 21.15 si terrà uno spettacolo dimostrativo di Annalisa Danze.

Il programma

Questo il programma completo:

Martedì 8 agosto

Ore 20.00 Inaugurazione con il saluto delle Autorità

Ore 20.15 Recita dei bambini di Ricremattina del Comune di Muggia

Ore 21.00 Premiazione del concorso Calli in fiore a cura della Pro Loco Muggia e del Comune di Muggia

Ore 21.15 Spettacolo dimostrativo di Annalisa Danza

Mercoledì 9 agosto

Ore 21.00 4'Pampels

Giovedì 10 agosto

Ore 20.00 Presentazione della prima squadra dell'ASD MUGGIA 2020

Ore 21.00 Niu Old Stail Bend

Venerdì 11 agosto

Ore 21.00 Magazzino Commerciale e Dennis Fantina

Sabato 12 agosto

Ore 19.00 Carneval Run con partenza in località Caliterna (scheda di partecipazione e regolamento su www.carnevaldemuja.com)

Ore 21.00 Spettacolo di musicabaret con Siora Jolanda, Pasquale Abbacchio, El Mago de Umago e Paolo Patuanelli

Domenica 13 agosto

Ore 19.00 Vogadamata sul Lungomare Venezia (scheda partecipazione e regolamento su www.carnevaldemuja.com) in caso di maltempo recupero il 15 agosto

Ore 21.00 From disco to disco

Lunedì 14 agosto

Ore 21.00 SOS band

Martedì 15 agosto

Ore 20.00 Premiazioni Concorso Fotografico, Carneval Run e Vogadamata 2023

Ore 21.00 The Let It Be Experience con The Jojomatics

Ore 22.00 Intermezzo musicale a cura delle Compagnie

Ore 23.00 Presentazione della madrina del 70° Carnevale 2024

Ore 23.15 A finire con la musica delle Compagnie

Fino al 27 agosto il Museo del Carnevale è aperto ogni sabato e domenica dalle 10 alle 12 dal 24 giugno al 27 agosto presso la sede dell’Associazione delle Compagnie del Carnevale di via Roma 20 (di fronte al Museo Carà) e su appuntamento per visite dei gruppi (telefonando al 348 4415795).