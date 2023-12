In esclusiva e per la prima volta a Trieste, Carrie Leighton incontra i fan alla Libreria Lovat

Domani, martedì 12 dicembre, dalle 15:00 in poi alla Libreria Lovat in viale XX Settembre 20, Carrie Leighton incontrerà i fan e firmerà le copie del libro "Better. Ossessione" - Magazzini Salani. L'evento è aperto a tutte le lettrici e i lettori in possesso di una copia del libro.

Carrie Leighton

Carrie Leighton è un'autrice di successo: 150.000 copie vendute, tradotta in Gran Bretagna, Stati Uniti, Canada, Australia, Sudafrica, Russia, Polonia, Spagna e America Latina. Una giovane scrittrice triestina sotto pseudonimo. Lettrice appassionata di narrativa romance, ha esordito come autrice sulla piattaforma Wattpad, guadagnandosi l’affetto di una vastissima community. Quando non scrive, ama guardare serie tv. Con Magazzini Salani ha gia? pubblicato Better. Collisione e Better. Dannazione.

"A Trieste non faccio incontri pubblici, finora è bastato. Non voglio nascondermi, solo continuare a vivere la mia vita continuando a scrivere. L'anonimato mi fa sentire protetta. Ho già pronto il terzo capitolo di Better, l'ultimo, non so quando uscirà, poi scriverò di altro" aveva dichiarato in un'intervista a la Repubblica di marzo 2023.

Il libro

La storia di Thomas e Vanessa e? giunta al capolinea. Bugie e tradimenti li hanno allontanati, e non sempre e? possibile riparare quello che si e? rotto. Quando le loro strade si dividono, la ragazza decide di allontanarsi da Corvallis. Ma il viaggio non basta a restituirle la serenita?, in lei cova ancora un sordo risentimento verso l’uomo che le ha spezzato il cuore. Nel frattempo, Thomas si e? rimesso in riga, buttandosi alle spalle gli eccessi e impegnandosi ad affrontare i demoni che lo tormentano una volta per tutte.

Dopo essere tornati all’universita?, la rabbia che entrambi provano l’uno per l’altra sfocia in una guerra fatta di scontri e provocazioni. L’attrazione che li lega, pero?, resta bruciante, come un fuoco che cova sotto la cenere e aspetta una scintilla per divampare. Basta poco a farli esplodere, soprattutto quando nei paraggi c’e? Logan, una presenza ormai costante al fianco di Vanessa.

Dopo la tempesta puo? tornare a splendere il sereno? Un grande amore puo? bastare a salvarci? Thomas e Vanessa stanno per scoprirlo.