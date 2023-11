Da San Giusto al ricordo dei Caduti del '53: le cerimonie del 3, 4 e 6 novembre a Trieste

Giusto è stato un martire cristiano, venerato come santo dalla Chiesa cattolica. Visse sotto gli imperatori Diocleziano e Massimiano a Trieste. Il Martirologio romano fissa il ricordo di san Giusto il 2 novembre. Poiché lo stesso giorno ricorre la Commemorazione dei defunti, a Trieste la solennità viene invece posticipata al giorno successivo, il 3 novembre. Ecco si seguito le cerimonie che si terranno in città in occasione delle festività del 3, 4 e 6 novembre 2023.

Ricorrenza di San Giusto

Venerdì 3 novembre, ricorrenza di San Giusto, Patrono della Città. In Cattedrale, con inizio alle ore 10.00, si terrà il solenne pontificale, presieduto dal vescovo mons. Enrico Trevisi, al quale sarà presente il gonfalone della città e il sindaco Roberto Dipiazza. Sempre venerdì 3 novembre, a cura del Comune di Trieste e del Comando Militare Esercito Friuli Venezia Giulia, si terranno le cerimonie commemorative del 105° anniversario della redenzione di Trieste all’Italia e dello sbarco dei bersaglieri.

Il programma della giornata prevede la mattina, alle 9.30, in piazza Unità d’Italia, l’alzabandiera, presente il sindaco Roberto Dipiazza. Nel pomeriggio, alle ore 16.00, partirà dalla Cattedrale di San Giusto la staffetta tricolore, formata da ateleti dell’ASD Gruppo sportivo San Giacomo, che scenderà lungo il percorso via di San Giusto - via San Michele - via Felice Venezian fino all’incrocio con via di Cavana, tratti pedonali piazza Cavana e via San Sebastiano, vie Punta del Forno, Teatro Romano, Muda Vecchia e portici del Municipio, per arrivare alle 16.25 in piazza Unità d'Italia. Alle 16.30 saranno quindi deposte corone d’alloro sulla Scala Reale e saranno resi gli onori ai caduti. A seguire, alle 17.00, ammainabandiera solenne ai Pili di piazza Unità d'Italia, presenti il gonfalone della città, autorità cittadine con il sindaco Roberto Dipiazza, rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d’arma.

Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Sabato 4 novembre, alle ore 10.00, al Sacrario militare di Redipuglia solenne celebrazione del giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. L’Amministrazione comunale di Trieste sarà presente con il gonfalone della città e con l’assessore Caterina de Gavardo. Sempre sabato 4 novembre, alle ore 10.00 e alle 17.00, alla presenza del sindaco Roberto Dipiazza, si terrà in piazza Unità d’Italia l’alza e ammaina bandiera a cura del Comando Militare Esercito Friuli Venezia Giulia.

Civica Benemerenza e ricordo dei Caduti del 5 e 6 novembre '53

Lunedì 6 novembre, alle ore 11.00, nella sala del Consiglio comunale di Trieste, alla presenza del sindaco Roberto Dipiazza, si terrà la cerimonia di conferimento della Civica Benemerenza ai Caduti del 5 e 6 novembre '53. Nel pomeriggio, alle ore 18.00, nella chiesa del Sant'Antonio Nuovo, sarà celebrata una santa messa per ricordare Pietro Addobbati, Erminio Bassa, Leonardo Manzi, Saverio Montano, Francesco Paglia, Antonio Zavadil, medaglie d’oro al merito civile, caduti nei “fatti del novembre 1953”. La messa sarà celebrata dal parroco don Roberto Riosa e sarà presente anche il sindaco Roberto Dipiazza. A seguire, a cura della Lega Nazionale, si terrà la deposizione di una corona di alloro alla targa posta sotto il pronao della Chiesa di Sant’Antonio Nuovo.