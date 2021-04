Assunzioni in Comune: concorso per 14 posti a tempo indeterminato come Istruttore amministrativo/contabile

Il Comune di Trieste ha indetto un concorso per la copertura di 14 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di "Istruttore Amministrativo/Contabile" categoria C. Chi desidera partecipare dovrà inoltrare la domanda di partecipazione in via telematica: ecco i dettagli

Il Comune di Trieste ha indetto un concorso per la copertura di 14 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di "Istruttore Amministrativo/Contabile" categoria C. Chi desidera partecipare dovrà inoltrare la domanda di partecipazione in via telematica, inviando l'apposito modulo entro il termine previsto - ore 12.00 del 29 aprile 2021 - utilizzando l'applicazione informatica disponibile all'indirizzo www.triesteconcorsi.it.

I requisiti

Alla selezione possono partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando con relativi requisiti ivi specificati (titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente/permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria).

Godere dei diritti politici e civili anche negli Stati di appartenenza o di provenienza.

Essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

Avere adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare nel corso dello svolgimento della prova di esame.

Idoneità alla mansione specifica.

Godimento dei diritti civili e politici (non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo).

Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 65.

Possesso del diploma di superamento dell’esame di stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (diploma di maturità quinquennale).

Conoscenza della lingua inglese e della materia informatica.

Posizione regolare rispetto agli obblighi di leva, per i soggetti a tale obbligo.

Non aver a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di prevenzione o procedimenti penali in corso, nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento, ovvero, assenza di condanne penali o provvedimenti definitivi di misure di prevenzione o procedimenti penali in corso che possano costituire impedimento all’instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione.

Esami

Gli esami consistono in una prova scritta e una prova orale.

Come fare domanda

La domanda di ammissione alla selezione è diretta al Comune di Trieste - Direzione Generale e Risorse Umane - Servizio Risorse Umane, P.O. Gestione del Fabbisogno di Personale, piazza Unità d’Italia 4. Il termine ultimo per la presentazione è fissato alle ore 12.00 del 29 aprile 2021. Il candidato deve inoltrare la domanda di partecipazione alla selezione esclusivamente in via telematica tramite questo link.

La graduatoria sarà pubblicata anche nel sito Internet del Comune di Trieste, sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso/Bandi di Concorso in scadenza/Concorsi.

Per informazioni più dettagliate invitiamo a leggere il bando: qui il link diretto.