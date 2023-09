Storia, arte e cucina: nel weekend mostra e degustazione di prodotti tipici del Carso

Nell’ambito di Duino&Book #storiedivini “Vini, appuntamento con la storia” sabato 9 settembre 2023 dalle 18.00 alle 23.00 presso l’Agriturismo Usaj di Aurisina si terrà una degustazione di prodotti tipici del Carso e del Collio: una grande e importante serata benefica di sapori, profumi e gusti dei prodotti tipici del Carso e del Collio.

Promosso dal Gruppo Ermada Flavio Vidonis con il sostegno del Comune di Duino Aurisina - Ob?ina Devin Nabre?ina e della Regione Friuli Venezia Giulia, l’evento vede la collaborazione con l'Associazione Nazionale Città del Vino coordinamento del Friuli Venezia Giulia e diverse realtà associative come il Lions Club Duino Aurisina, il Gruppo Culturale e Sportivo Ajser 2000 e il Gruppo Speleologico Flondar.

La degustazione

La serata prevede una degustazione di prodotti tipici del territorio: vini, olio, pesce, formaggi, prosciutto, miele, salami e affettati, verdure, dolci e sorprese enogastronomiche. A completare il programma, eventi di animazione e una mostra dedicata al Mitreo.

Ingresso (fino a esaurimento posti): 20 euro comprensivo delle degustazioni dei vini e dei prodotti tipici. Il ricavato della serata andrà devoluto a favore delle Aziende Agricole dell'Emilia Romagna.

Per informazioni e prenotazioni: 3488704157 - Gruppoermadavf@Libero.It. Ulteriori informazioni su: viniappuntamentoconlastoria.blogspot.com.

Mitreo tra storia e leggenda

La grande mostra fotografica dedicata Mitreo di Duino e alle sue meraviglie intitolata "Il Mitreo tra storia e leggenda" è realizzata da le Vie delle Foto e promossa dal Gruppo Ermada “Flavio Vidonis”, dal Gruppo speleologico Flondar e dalla Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sui bandi turismo, la Cassa Rurale del Friuli Venezia Giulia di Duino e Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali, con la collaborazione del Comune di Duino Aurisina, del Lions Club Duino Aurisina, di Ajser2000, del gruppo Genitori Rilke, della Consulta Giovani e da Le Vie delle Foto.

Il Mitreo, cenni storici

Sulle pendici del monte Ermada è visitabile una grotta carsica frequentata già dal Neolitico e adattata in età romana (dal II al V secolo d.C.) a luogo di culto del dio Mitra. Il mitraismo è una religione salvifica (ovvero basata sull’esistenza di una vita dell’individuo dopo la morte) di origine iranica ed è legata alla figura di un giovane che sacrifica un toro in onore del dio Sole: questa scena è rappresentata in due rilievi in calcare rinvenuti all’interno della grotta, assieme a un gran numero di monete e lucerne lasciate dai fedeli come offerte votive. Alcuni offerenti erano nominati in iscrizioni qui individuate di cui, come per i rilievi, sono esposti i calchi.

È rilevante la collocazione del luogo di culto in vicinanza delle risorgive del fiume Timavo, dove in epoca romana si veneravano il corso d’acqua divinizzato, Diomede e Saturno, in relazione ai quali si ipotizza anche la presenza di un tempio presso l’attuale chiesa di S. Giovanni in Tuba.