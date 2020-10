Cucina giapponese: dove mangiare sushi a Trieste

Il sushi è un insieme di piatti tipici della cucina giapponese a base di riso insieme ad altri ingredienti come pesce, alghe, vegetali. Il ripieno è crudo e può essere servito appoggiato sul riso, arrotolato in una striscia di alga, disposto in rotoli di riso. Per chi non ama il pesce crudo, esistono, anche, delle varianti che prevedono la cottura di quest'ultimo in tante modalità diverse. Si tratta di una cucina inizialmente esplosa per moda, ma che nel corso del tempo si è sviluppata a livello internazionale, sia per la particolarità che per la bontà dei piatti proposti.

Estetica e tradizione

La ricerca della perfezione estetica e del rigore formale caratterizzano la filosofia di vita giapponese e di conseguenza anche la loro cucina. Una bellezza impeccabile costituisce le preparazioni dei piatti, l’armonia nei colori e l’equilibrio degli accostamenti. Questo permette un’esperienza sensoriale avvolgente per l’individuo. Mangiare giapponese è, infatti, un’esperienza culturale.

In particolare è l’estetica ad assumere un ruolo fondamentale. Nella disposizione dei cibi e delle stoviglie, per esempio, ogni ciotola deve avere una collocazione precisa, i bastoncini debbono essere presentati su un piccolo supporto, uniti e allineati, il vasellame deve essere adattato a seconda del contenuto.

Piatti

Tra i tantissimi piatti esistenti, il più famoso è il Makizushi, ovvero il sushi arrotolato e avvolto in un foglio d’alga chiamato nori. Molti lo ritengono un alimento “grasso” visto l’utilizzo di riso, salmone e salse varie. In realtà, il sushi e il sashimi sono dei veri e propri toccasana per la salute. Questi alimenti della cucina giapponese garantiscono un’alimentazione alquanto equilibrata.

Tutto deve essere, ovviamente, consumato con moderazione, ma è noto che il pesce è ricco di Omega3, di iodio e proteine e povero di grassi. Infine, l'aspetto fondamentale è che tutti gli ingredienti utilizzati siano freschi e di qualità.

Dove mangiare sushi a Trieste

Nella nostra città è presenta un'ampia varietà di ristoranti giapponesi che propongono questa particolarissima e invitante cucina, ecco qualche idea: