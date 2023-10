La festa dei nonni a Borgo San Mauro 

Oggi, lunedì 2 ottobre, dalle 16.30, nell'ambito di #unmaredistorie, al ristorante San Mauro di Sistiana si terrà la festa dei nonni promossa dal Lions Club Duino Aurisina.

La festa dei nonni è una ricorrenza civile diffusa in alcune aree del mondo, celebrata in onore della figura dei nonni e della loro influenza sociale. Tale ricorrenza non è festeggiata in tutto il mondo nello stesso giorno. In gran parte dei paesi l'evento è festeggiato nel mese di settembre o di ottobre. In Italia la festa dei nonni ricorre il 2 ottobre come momento per celebrare l'importanza del ruolo svolto da quest'ultimi all'interno delle famiglie e della società in generale

Festa dei Nonni a Borgo San Mauro

Promossa dal Lions Club Duino Aurisina a favore dell'Anvolt con il Patrocinio del Comune di Duino Aurisina - Ob?ina Devin Nabre?ina e in collaborazione con Ajser 2000, Gruppo Ermada Flavio Vidonis, Gruppo Volontari Duino Aurisina Santa Croce e Famiglia Alpina e Comitato di Borgo San Mauro, l'iniziativa rientra nell'ambito di Duino&Book 2023. Di seguito il programma:

alle ore 16.30 Festa con i nonnini della casa di riposo "F.lli Stuparich";

dalle ore 17.30 animazione;

alle 19.15 il mese rosa con la Lilt Trieste - intervento della Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori;

dalle ore 19.30 cena dell'amicizia con i Nonni. Prezzo: 20 euro a persona. Sarà possibile scegliere tra due menù: goulash con polenta, radicchio e fagioli, dolce, 1/4 di vino, 1/2 l di acqua; sardoni con polenta, radicchio e fagioli, dolce, 1/4 di vino, 1/2 l di acqua. Per maggiori informazioni: Ristorante San Mauro, telefono 040 299486.

Il ricavato sarà devoluto all'Anvolt Trieste.