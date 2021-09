La Forza del Territorio 2021: alla scoperta della cucina tradizionale in Fvg

Al via il tour "La Forza del Territorio 2021" del Gambero Rosso: un viaggio in dieci tappe per scoprire la cucina italiana genuina e tradizionale. Tra i locali scelti anche una trattoria del Friuli Venezia Giulia in cui tradizione e modernità si sposano alla perfezione

Al via il tour "La Forza del Territorio 2021": un viaggio in dieci tappe per scoprire la cucina italiana genuina e tradizionale. Il Gambero Rosso, dopo il grande successo delle prime dieci tappe che ci hanno portati alla scoperta della cucina più autentica e di qualità dal Nord al Sud Italia, ha deciso anche per il 2021 di rimettersi in viaggio sempre alla ricerca di storie, personaggi, ricette e luoghi per far conoscere altre cucine di territorio e altri locali dove tradizione e modernità si sposano alla perfezione.

Tra le tappe del Tour anche il Friuli Venezia Giulia

"La Forza del Territorio 2021, in programma tra settembre e novembre, ha lo scopo di delineare un nuovo percorso ideale da Udine a Palermo, addentrandosi in altre tradizioni culinarie e territori", facendo tappa per la prima volta anche in Friuli Venezia Giulia, che avrà per protagonista la trattoria Al Contadino di Udine, "dove è palpabile la rievocazione, attraverso l’ambiente rustico, del lavoro del contadino di un tempo".

Cena degustazione alla trattoria Al Contadino

Un tempo punto di ristoro per i contadini che percorrevano la strada verso i mercati cittadini, oggi è una moderna trattoria in cui incontrare, a tavola, la saporita tradizione di cucina friulana. La trattoria Al Contadino si trova a Udine in via Pozzuolo 104, il menù della degustazione sarà disponibile a breve. La tappa è prevista per il 21 ottobre 2021, con inizio della cena alle 20.30. Per maggiori informazioni clicca qui.

Fonte Gambero Rosso