“Frida in viaggio con Triestebookfest”: questa sera l'ultimo appuntamento

La giornalista e scrittrice Valeria Biotti presenta il suo libro “Frida Kahlo” (Diarkos editore) questa sera, lunedì 4 luglio, alle ore 19.00, al Salone degli Incanti di Trieste, in occasione dell'ultimo appuntamento della rassegna “Frida in viaggio con Triestebookfest”, realizzata con il contributo della Fondazione CRTrieste e del Comune di Trieste - Assessorato alle politiche della cultura e del turismo: cinque approfondimenti tematici dedicati all’arte, alla fotografia, alla storia, alla vita dell’artista, organizzati a margine della mostra “Frida Kahlo. Il Caos Dentro”.

“Triestebookfest” - sottolinea la presidente dell’Associazione Loriana Ursich - “ha colto con molto entusiasmo l’occasione di creare degli eventi collaterali a una mostra come questa, atipica ma di grande successo. Come curatrice della manifestazione sono estremamente soddisfatta, sono stati incontri di qualità ma accessibili a tutti, come dimostrato dalla grande affluenza di pubblico e dall’interesse con cui gli spettatori hanno partecipato. Ringraziamo la FondazioneCRTrieste e il Comune di Trieste per aver sostenuto la rassegna e ci auguriamo ci siano date altre occasioni per iniziative di questo tipo”.

“La biografia di Frida Kahlo” - anticipa Valeria Biotti - “si permette una chiave inconsueta, non battuta, per raccontare l’immaginario, gli amori, gli strappi e i voli di una combattente straordinaria. Recuperando non solo la portata dirompente che l’ha resa un simbolo, ma anche la dimensione individuale, strettamente personale. Per liberare la narrazione della vita di una donna - umanissima e, insieme, fuori dal comune - dalle sovrastrutture che le ha caricato sulle spalle la Storia”.

Con uno stile narrativo ricco di variazioni, intimista, a tratti, sgranato e quasi violento, in altri frangenti, il libro descrive l’animo di Frida Kahlo, una donna inquieta che, nelle sue battaglie, trova un equilibrio dinamico, vorticoso e perfetto.

Come partecipare

Per partecipare all'evento è obbligatoria la prenotazione (possibilmente con messaggio, anche Whatsapp) al numero 3314373087. I partecipanti hanno diritto al biglietto ridotto speciale (euro 10) per visitare la mostra “Frida Kahlo. Il caos dentro” anche in giornate successive.

Chi è Valeria Biotti

Valeria Biotti, nata a Roma nel 1978, è una giornalista, autrice, speaker radiofonica, vignettista. Ha al suo attivo collaborazioni con diverse testate, tra cui «Il Fatto Quotidiano», «Pubblico», «Il Male», «Il Misfatto». Sociologa, si occupa di Politiche Familiari e Diritti dei Minori presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Scrive sul «Corriere dello Sport» e ha una rubrica di satira sociale su «People for Planet. Magazine di ecologia, benessere e solidarietà». Vincitrice di cinque “Microfono d’oro - Oscar della radiofonia romana”, conduce una trasmissione quotidiana di approfondimento sportivo.

Frida in viaggio con Triestebookfest

“Frida in viaggio con Triestebookfest” - afferma la Presidente Loriana Ursich, ideatrice e direttrice della rassegna - “nasce dalla volontà, condivisa con gli organizzatori della mostra “Frida Kahlo. Il caos dentro” allestita a Trieste, di raccogliere le suggestioni che l’esposizione solleva nei visitatori, organizzando degli eventi all’Auditorium del Salone degli Incanti che, in modo parallelo e complementare, contribuiscano a raccontare l’artista e il suo mondo”.

Il progetto, dalla finalità culturale e turistica, prevede approfondimenti tematici dedicati all’arte, alla fotografia, alla storia, alla vita dell’artista per meglio comprendere il mito di Frida Kahlo.