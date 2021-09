“Porterò nel programma la mia rinascita”: Manuel Bortuzzo pronto ad entrare nella casa più spiata d'Italia

Manuel Bortuzzo, l’atleta in sedia a rotelle che ha emozionato tutti per il suo coraggio e la sua determinazione, è finalmente pronto a vivere la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip: manca poco alla prima puntata del reality, ecco alcune anticipazioni

Tutto pronto per la prossima edizione del Grande Fratello Vip 2021, il reality show in onda su Canale 5 e la terza condotta da Alfonso Signorini. Tra i partecipanti ci sarà - come si era già preannunciato - Manuel Bortuzzo, giovane promessa del nuoto di origine triestina, rimasto paralizzato a 20 anni dopo una sparatoria nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019.

Chi è Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo, l’atleta in sedia a rotelle che ha emozionato tutti per il suo coraggio e la sua determinazione, è finalmente pronto a vivere la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip. Il nuotatore, 22 anni, è una delle presenze inedite di questa edizione del reality perché viene dal mondo dello sport, non ha esperienze in tv e la sua vita privata è sempre stata lontana dagli occhi indiscreti del gossip.

Ne avevamo già parlato, la missione di Bortuzzo è quella di sensibilizzare il pubblico sui temi della disabilità. Tre anni fa, l'atleta è stato infatti raggiunto da un colpo di pistola durante un agguato nella periferia di Roma, ed è rimasto paralizzato per una lesione al midollo. Due giovani hanno poi confessato di averlo colpito per errore e sono stati condannati a 16 anni, pena poi ridotta a 14 anni e 8 mesi.

Da quel momento Manuel è alle prese con un percorso di riabilitazione e si è reso protagonista di tante campagne solidali sul tema della disabilità.

Entrare nella casa più spiata d'Italia: mesi fa l'aveva definita un'idea "pazza", un'idea che il giovane nuotatore triestino ha maturato, come racconta in un’intervista a Il Messaggero, per "rompere" il muro di diffidenza che ancora persiste nei confronti della disabilità.

“È evidente, la gente non sa come avvicinarsi alla disabilità. C’è un imbarazzo che noi percepiamo al volo. Ci sono persone coraggiose che stanno rompendo questo muro. Una su tutte, Bebe Vio. Ma credo che dovremmo fare di più", aveva spiega Manuel. Entrare in una casa con telecamere accese 24 ore su 24, potrebbe essere un modo per far capire "cos’è davvero la disabilità. Cosa vuol dire alzarsi, vestirsi, fare le cose minime".

"La forza del Grande Fratello è proporre i personaggi nella propria quotidianità. Questo implica pregi e difetti, limiti e risorse", aveva spiega Bortuzzo. "Oggi in Italia si parla molto di disabilità. Grazie a storie come quella di Bebe e Alex Zanardi, lo sport paralitico, ad esempio, sta godendo di sempre maggior attenzione. - dice - Tuttavia nelle relazioni quotidiane le persone non sanno davvero come trattare con noi. Talvolta hanno difficoltà ad avvicinarci, ad entrare in contatto fisico con noi". Bortuzzo quindi propone la sua idea: "Io credo che mostrando cosa significhi quotidianamente vivere la disabilità si romperebbe questo muro". “Porterò nel programma la mia rinascita” dichiara prima del fatidico ingresso.

Nel suo video di presentazione Manuel si dichiara single, “chissà se nella casa troverò l’amore”, dice. Il suo motto è "se non provi non lo saprai mai, quindi provarci sempre". Qui potete vedere la video intervista.

Quando inizia il Grande Fratello Vip 2021

La data di debutto è ufficiale, come da spot che in queste ore circola sulle reti Mediaset. Si parte lunedì 13 settembre in prima serata, precisamente alle 21.30 circa su Canale 5. Anche quest'anno ci sarà un doppio appuntamento settimanale, il lunedì e il venerdì.

Se, come ha detto qualcuno, il reality show durerà effettivamente nove mesi non lo sappiamo. Al momento la fine è prevista per dicembre 2021 con la possibilità di un prolungamento fino ai primi mesi del 2022.

Opinionisti Gf Vip 2021

Via Pupo e Antonella Elia, dentro Adriana Volpe, che al Grande Fratello Vip aveva partecipato come concorrente già un anno e mezzo fa e che successivamente aveva lavorato come conduttrice a Ogni Mattina su Tv8, e Sonia Bruganelli, imprenditrice attualmente alla guida della società di scouting SDL nonché moglie di Paolo Bonolis.

Ma non è finita qui. Al loro fianco, infatti, ci saranno anche gli "opinionisti popolari", come rivelato dall'autore Andrea Palazzo. "Saranno due opinioniste molto pop - ha dichiarato - prese direttamente dal divano di casa. Due spettatrici appassionate di reality, che conoscono bene il programma e si appassionano a tutte le dinamiche possibili. Due voci decisamente 'fuori dal coro' che faranno da controcanto alle versioni ufficiali nella nostra arena di discussioni e di confronti. Siamo quasi oltre i social, è la tv che fa un giro su se stessa e torna nello studio con gli occhi del pubblico da Casa".

