Guida agli Extravergini 2021 Slow Food: i migliori prodotti del Fvg

È appena stata pubblicata da Slow Food la "Guida agli Extravergini 2021", grande olio regione per regione. Il Presidio Slow Food dell’olio extravergine italiano è una testimonianza del fatto che l’olivicoltura basata su oliveti secolari di cultivar locali e portata avanti con tecniche produttive sostenibili è fortemente a rischio.

Al tempo stesso, la guida si pone l'obiettivo di richiamare l’attenzione sulla qualità degli oli prodotti, attraverso il contrassegno dei Presidi e l’etichetta narrante, ovvero una descrizione dettagliata del processo che rende peculiari e inconfondibili certe produzioni. Da nord a sud Italia sono stati recensiti diversi oli, per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, gli oli del Presidio recensiti dalla Guida agli Extravergini d’Italia sono Parovel vigneti-oliveti 1898-Ul’ka e Rado Kocjancic-Dop Tergeste.

Tra i diversi riconoscimenti all'interno della guida troviamo il Grande Olio, un premio attribuito agli extravergini eccellenti nella loro categoria per pregio organolettico, aderenza al territorio e alle sue cultivar; le Chiocciole che indicano le aziende che si distinguono per la loro totale coerenza con la filosofia Slow Food e il Grande Olio Slow, un riconoscimento attribuito all’extravergine che si è distinto per particolari pregi dal punto di vista organolettico, perché ben rispecchia territorio e cultivar e perché ottenuto con pratiche agronomiche sostenibili. Il Radovic Olio dei Venti-Art Blend è stato premiato come Grande Olio del Friuli Venezia Giulia.